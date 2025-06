Due ‘consoli’’ per Matera . Al lavoro, c’è tanto da fare!

Senza potere contrattuale, ma avendo le idee chiare sul come muoversi e che fare, non si va da nessuna parte e problemi- come i disagi procurati da interruzioni, semafori, cantieri e di un intervento che continua a mancare come il raddoppio della Ferrandina-Matera- si continuerà a restare al palo. E allora visti i recenti interventi di due consoli materani, come il presidente dell’Amministrazione provinciale Francesco Mancini e del neo sindaco di Matera Antonio Nicoletti, su questo e altri temi è il caso che- appena possibile- mettano a punto quelle priorità che riguardano la Città dei Sassi . E il rapporto, non dimentichiamolo, con la sua provincia e con la ‘’Regione’’ , laddove il ‘’campanile’’- è un dato di fatto- continua a suonare con campane a martello su questioni dove strabismi, logiche da peso amministrativo, continuano a creare malcontenti. E’ il caso della sanità, a causa di una gestione centralizzata che continua ad alimentare la migrazione sanitaria, dell’Università che deve fare i conti con le risorse ma che investe in percorsi come la facoltà di medicina ( 60 milioni di euro per 12 anni) che non è certo la priorità per la sanità lucana, la gestione dei trasporti (la vicenda degli orari delle navette per Bari è una conferma) e dei collegamenti tra capoluoghi e centri dell’interno. E poi il taglio dei servizi. Vecchia storia con un accentramento regionale, e parliamo anche di quelli privati, che portano via via Matera e Potenza nella logica dei numeri e nell’orbita delle città metropolitane di Napoli e Bari. Ma ci cono altri temi, legati al turismo e alla cultura, che devono avere il sostegno di una azione comune: la Biblioteca Stigliani (che non ha ancora un capitolo di spesa autonomo e un piano di potenziamento degli organici, anche a causa di quanti in consiglio regionale avrebbero dovuto impegnarsi un tal senso…e non lo hanno fatto) e l’appuntamento di Matera capitale mediterranea della cultura e dialogo 2026. Ai due ‘’consoli’’, il riferimento alla cultura e al governo di Roma ci sta tutto, in relazione alla oggettiva considerazione e alle sfere di influenza della Basilicata, l’invito a lavorare insieme. Visto il ruolo che i due enti hanno anche nella Fondazione ‘’Matera-Basilicata 2019’’. Buon lavoro. Se ne riparlerà dopo il consiglio comunale del 30 giugno e dopo la festa della Bruna. Il carro di Matera dovrà essere trainato anche dopo…