In questa conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri per illustrare il contenuto del decreto Sostegni, il Presidente Mario Draghi ha risposto per la prima volta alle domande dei cronisti ed ha lanciato alcuni messaggi netti.

Uno contro lo scetticismo di queste ultime ore affermando che si vaccinerà, appena arriva il suo turno: “e farò Astrazeneca, certo. Mio figlio l’ha fatto l’altro ieri a Londra, non c’è nessun dubbio, nessuna prevenzione” ( per altro nella giornata di sabato hanno annunciato che si vaccineranno -sempre con Astrazeneca- anche Curcio e Figliuolo). In merito all’approvvigionamento dei vaccini a livello europeo ha detto: “Il mancato rispetto degli accordi va punito e il coordinamento europeo è la prima strada da cercare sui vaccini. Se l’Ue prosegue su Sputnik bene, sennò si procederà in un altro modo“. Parole riferite anche a quelle proferite da Angela Merkel che, parlando alla sua nazione, ha aperto a sua volta al ricorso allo Sputnik anche se non dovesse arrivare il via libera dell’Ema.

E con riguardo all’organizzazione della somministrazione dei vaccini ha stigmatizzato come “Le Regioni vanno in ordine sparso e questo non va bene. Noi andiamo forte a livello nazionale, ma le Regioni sono molto difformi, alcune arrivano al 25% e altre al 5%: sono difformi nei criteri e nella capacità di somministrare i vaccini. Bisogna darsi regole comuni, anzianità e fragilità sono quelle da cui partire: se ci sono problemi di capacità, lo Stato c’è per aiutare queste regioni”. A livello nazionale, ha detto Draghi, “l’Italia complessivamente è seconda in Europa per vaccinazioni, ma molto distante dal Regno Unito, per una serie di ragioni, dal numero di siti vaccinali a quello dei vaccinatori, fino al fatto che” in Inghilterra “si prolunga il periodo prima della seconda iniezione, dando immunità a una platea molto più vasta. So che gli scienziati stanno guardando al problema”.

Con lo stop ad Astrazeneca ha aggiunto “la campagna delle vaccinazioni ha subito un rallentamento, ma non è stato disastroso”. “La disponibilità in futuro a vaccinarsi possiamo stimarla nei prossimi giorni, credo che alla fine sarà la razionalità degli italiani a decidere. L’obiettivo è di arrivare a 500mila dosi a metà aprile, siamo arrivati ora a 165 mila, a giugno contiamo di aumentare ancora”.

Parlando del provvedimento Sostegni ha affermato che “Capisaldi del decreto sono il sostegno alle imprese, al lavoro e aiuto contro la povertà. Una operazione da 32 miliardi che è ancora parziale e sarà corretta con un nuovo scostamento ad aprile. Ora è necessario accompagnare le imprese e i lavoratori nel percorso di uscita dalla pandemia, questo è un anno in cui non si chiedono soldi, si danno soldi, verrà il momento di guardare al debito ma non è questo il momento, di pensare al Patto di stabilità. Le regole del patto di stabilità verranno discusse ed è difficile che restino uguali: in Germania è stata avanzata una richiesta di debito, in Spagna e Francia anche”.

In merito allo stralcio delle cartelle di importo fino a 5.000 euro “che corrisponde ad un netto di circa 2.500 euro tra interessi e sanzioni varie“, il Presidente del Consiglio non ha avuto difficoltà a definirlo un condono ( vicenda che ha provocato un braccio di ferro nella maggioranza e fatto slittare il consiglio dei ministri di oltre tre ore). Una norma che ha precisato “sarà limitata ad una piccola platea, sotto un certo reddito e forse con minore disponibilità economica. Avrà impatti molto molto limitati”. Rilevando che “E’ chiaro che sulle cartelle lo Stato non ha più funzionato, ha permesso l’accumulo di milioni e milioni di cartelle che non si possono esigere: bisogna cambiare qualcosa”. Per questo, ha detto, nel decreto c’è anche “una parte che prevede una modifica della riscossione, una piccola riforma della riscossione, del controllo e dello scarico” delle cartelle. “Senza in un paio di anni avremmo avuto ancora milioni di cartelle da dover esigere”.

Draghi ha anche risposto a una domanda sul ricorso al Mes e sul fatto che, durante il governo Conte 2, molte forze politiche lo ritenessero condizione imprescindibile per andare avanti: “Durante le consultazioni preliminari mi è stato chiesto da molti partiti cosa pensassi del Mes, ho risposto che occorre anche in questo essere pragmatici: al momento il livello dei tassi di interessi è tale che prendere il Mes non è prioritario”. Precisando “è essenzialmente investito nella sanità, quando avremo un piano sanità condiviso dal parlamento e dall’opinione pubblica allora ci chiederemo se vale la pena, prenderlo senza avere un piano può significare buttare via i soldi”.

In merito al provvedimento è stato detto che trattasi di una risposta parziale, “ma è il massimo che abbiamo potuto fare per questo stanziamento. Direi che i capisaldi sono l’aiuto alle imprese, il sostegno al lavoro e la lotta contro la povertà. L’obiettivo del Decreto è dare più soldi possibile a tutti, più velocemente possibile. In tutto sono 32 miliardi. Siamo consapevoli che sono risposte parziali, per questo consideriamo l’ipotesi di un secondo stanziamento in occasione del documento di economia e finanza.

Una parte di 11 miliardi va alle imprese: l’obiettivo è in primis l’abbandono dei codici Ateco, poi la velocità nei pagamenti che inizieranno l’8 aprile. Se tutto va come previsto 11 miliardi entreranno nel mese di aprile. Sempre sulla imprese c’è una parte sull’indennizzo per quelle che lavorano nella montagna, il turismo, e tutti i lavoratori autonomi, inclusi quelli nel settore agricolo. C’è poi una parte sul lavoro, per coloro che hanno perso l’impiego. Si ha un incremento del reddito di emergenza, sia per quanto riguarda la platea che gli importi.”

Il ministro Franco -da parte sua- ha detto che:” il decreto si muove su 5 linee di intervento: innanzitutto per le imprese, con un contributo a fondo perduto per le partite Iva (3 milioni di soggetti in media un bonus di 3.700 euro). Il secondo pilastro a sostegno del lavoro e contrasto alla povertà, per cui sono stanziati otto miliardi. Terzo miliardo salute e sicurezza (5 miliardi, di cui 2,8 per l’acquisto di vaccini e farmaci e un fondo per la produzione di vaccini in Italia). Poi per gli enti decentrati (comuni, province regioni) per sostenere le perdite di gettito avuto. Infine interventi per turismo, agricoltura e altri settori che hanno vissuto una forte crisi.”

Mentre il ministro Orlando ha sottolineato che: “Rifinanziamo gli ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione (ma solo in alcuni settori) e sono previsti interventi su Ilva e trasporto aereo. Prevista un’indennità di 2400 euro per i lavoratori del turismo, per i lavoratori dello spettacolo e atipici. Il decreto Sostegni contiene una specifica indennità per i lavoratori dello sport di un importo variabile tra 1200 e 3.600 euro. I disoccupati potranno accedere a Naspi e Diss-coll anche senza le 30 giornate nei mesi precedenti. Viene rifinanziato il reddito di cittadinanza per 1 miliardo. Tre mensilità in più per il Reddito di Emergenza.”