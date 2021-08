Quando si interviene senza valutare le conseguenze, con affermazioni forti e pericolose che finiscono con l’alimentare conflittualità sociale e perplessità nei confronti di quanti ci governano e allora è doveroso ricordare che non ”abbiamo l’anello al naso” : E che abbiamo bisogno di ” chiarezza e coerenza” e non di protagonismi mediatici fuori luogo. Ed è quanto in sintesi il cittadino materano Antonio Nacci, che ragiona con la propria testa e ci tiene alla propria salute e a quella degli altri nel rispetto della legalità, ha scritto con due p.e.c inviati al presidente del consiglio dei Ministri Mario Draghi e al ministro della Salute Roberto Speranza . Niente slogan e primule appassite, ma una doverosa richiesta di serietà e concretezza per un Paese dove trasparenza, serietà e senso di responsabilità mostrano periodicamente buchi e svarioni,. Senza dimenticare la sovrapposizione di errori, strumentalizzazioni e assenza di ”mea culpa” come sta accadendo da due anni nella gestione da epidemia da virus a corona. E allora più informazione e senso di responsabilità. La lotta all’epidemia si combatte così, evitando esasperazioni e contrapposizioni.



LA LETTERA DI ANTONIO NACCI

Al Presidente del Consiglio Mario DRAGHI

presidente@pec.governo.it

e, p.c. al Ministro della Salute Roberto SPERANZA

Sig. Presidente,

ho riascoltato più volte la sua conferenza stampa relativa all’introduzione del Geen Pass è trovo francamente stupefacenti le sue affermazioni quando dice “non ti vaccini ti ammali muori oppure fai morire, non ti vaccini ti ammali contagi lui lei muore questo è” questa sua associazione non trova nessun fondamento scientifico.

Riavvolgendo il film di questa brutta storia scoprirà invece come molti di questi morti sono dovuti non solo alla evidente pericolosità di un virus sconosciuto ma forse anche a chi, al Governo di questo Paese, non ha preso decisioni serie e decise per rallentare l’epidemia.

Le cronache delle prime fasi e non solo ci ricordano come milioni di lavoratori si sono dovuti

recare al lavoro, stipati negli autobus, nei treni, nelle metropolitane senza adeguate protezioni e peraltro in settori non strettamente strategici o indispensabili ma solo per continuare a far fare utili a imprenditori senza scrupoli.

Si è trasformata una pandemia sanitaria in una guerra economica dove l’interesse collettivo è stato sostituito dagli interessi di questa o quella categoria a cui assicurare ristori economici a pioggia con il risultato di foraggiare grandi attività, che avrebbero potuto tranquillamente superare il momento di difficoltà economica, a scapito delle piccole attività che al contrario avrebbero dovuto avere maggiori attenzioni per superare questo momento particolare.

In tutto questo abbiamo assistito a politici che si sono schierati con questa o quella categoria con atteggiamenti irresponsabili per uno squallido ritorno elettorale basta rivedere i video, i selfie di Salvini, oggi al governo con lei, o della Meloni.

Ormai sono passati 18 mesi dall’inizio della pandemia e a parte la scoperta dei vaccini non ho visto una seria discussione sulle possibili cure nel momento in cui ci si ammala e pure molti medici avevano prospettato l’utilizzo di farmaci soprattutto nella fase iniziale della malattia.

Nel frattempo la situazione sanitaria si è ulteriormente aggravata con una vasta fetta della

popolazione che ormai ha rinunciato a curarsi viste le lunghe liste di attesa e nell’impossibilità di pagarsi le prestazioni sanitarie, compresi tamponi e test sierologici, per cui si continua a morire anche per altre malattie non curate adeguatamente.

Ho mantenuto in tutto questo periodo un comportamento responsabile, evitando situazioni che avrebbero potuto esporre me stesso e gli altri al contagio e per rispetto della vita altrui.

Non sono un No-Vax , non sono vaccinato per colpa di una cieca burocrazia, ma ad essere additato come un omicida non ci sto e le sue affermazioni sono tanto gravi quanto pericolose perché potrebbero innescare una caccia sociale(forse già in atto)al non vaccinato e di questo Lei ne è il responsabile insieme a tutto il suo Governo, creare un clima di terrore e paura non solo non aiuta ma non è degno di un paese civile.

MATERA 31/07/2021

Antonio NACCI.