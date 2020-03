Come un rullo compressore, il coronavirus, ci sta passando sopra e stravolge tutta la nostra ordinarietà. Così dopo la sospensione delle lezioni, siamo giunti alla sospensione anche delle elezioni.

Infatti, la conferma ufficiale del rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari che doveva tenersi il prossimo 29 marzo, è venuta dalla conferenza stampa congiunta di Conte e il ministro D’Incà di poche ore fa.

“Il governo ha ritenuto opportuno rivedere la decisione circa la data del referendum che era stata fissata prima dell’emergenza sanitaria, allo scopo di assicurare a tutti i soggetti politici una campagna elettorale efficace e ai cittadini un’informazione adeguata” ha dichiarato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.

Aggiungendo che: “Le procedure referendarie in Italia e all’estero dunque si sospendono e saranno rinnovate quando sarà fissata una nuova data per il referendum. La legge ci consente di fissare la nuova data entro il 23 marzo 2020, in una domenica compresa tra il 50esimo ed il 70esimo giorno successivo all’indizione“.

Per il rinvio sarà necessaria una nuova legge, oppure un decreto del presidente della Repubblica, che andrebbe emanato entro il 23 marzo.

Ricordiamo che trattasi del referendum convocato per chiedere ai cittadini la conferma o meno della riforma costituzionale con cui si prevede il taglio del numero dei parlamentari: alla Camera i deputati eletti passerebbero da 630 a 400; al Senato, invece, i rappresentanti scenderebbero da 315 a 200; per un totale di parlamentari – in caso di voto favorevole – che scenderebbe da 945 a 600.

La richiesta di rinviare il referendum è stata avanzata inizialmente dai Radicali e da +Europa, poi -a fronte dell’evolversi della situazione- è stata presa in considerazione anche dal governo e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha assicurato che la decisione dovrebbe arrivare entro oggi.

L’esigenza di far slittare il referendum è legata oltre che ad un aspetto organizzativo (scuole chiuse non si sa fino a quando e una macchina elettorale da avviare in una siffatta situazione emergenziale), anche alla considerazione della impossibilità di svolgimento di una vera campagna referendaria.

La nuova data possibile? Salvo peggioramenti del quadro epidemiologico potrebbe essere il 17 oppure il 24 maggio.

L’ideale sarebbe, a questo punto, l’accorpamento alla tornata delle amministrative (regionali e comunali), ma a fronte di tale ipotesi già si levano diverse obiezioni circa la opportunità di una election day che non avrebbe precedenti, sebbene non vi sia alcun divieto a farlo.

Infatti, nel nostro ordinamento esiste il divieto di accorpare i referendum abrogativi con elezioni politiche, ma nulla in merito a quelli confermativi.

Il rinvio servirebbe comunque ad aumentare il livello di consapevolezza e di discussione sul tema del voto che al momento risulta essere completamente oscurato prima dalla scarsa considerazione dei media e poi dal ciclone coronavirus.