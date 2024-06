Dopo la batosta di Potenza, primi rinculi, il Cdx scappa via dal consiglio regionale….

“Così non va, Veronica/non ci sto più/Quella tua trita polemica/non mi va giù!/Lo sanno tutti, chi mi ha ridotto così/sei stata tu….. Potrebbe essere questa di Edoardo Bennato la colonna sonora di queste ore amare che stanno guastando la festa delle ultime regionali al composito centrodestra lucano formato XXLL….che rischia di andare in confusione e canta “Cosa farò io non lo so/so solo che, l’importante per ora/è scappare via/via, il più lontano possibile da te….“. Non si spiega altrimenti questo primo rinculo al forte colpo incamerato oggi pomeriggio che ha provocato un ulteriore rinvio della riunione del Consiglio regionale della Basilicata, su richiesta dei consiglieri della maggioranza di centrodestra, dal 26 giugno al 5 luglio prossimo. Nel frattempo bisognerà lavare i panni alquanto sporchi e cercare i colpevoli. Non certo il clima migliore tra alleati che dovrebbero governare questa regione per i prossimi cinque anni. Ricordiamo che in questa riunione, quando si farà, dovrà essere eletto l’Ufficio di presidenza e nel contempo definire il difficile puzzle della nuova Giunta.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.