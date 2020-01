Autonomia ? Come no, se ci sono le condizioni per farlo e per farlo occorre avere idee concrete, progetti di largo respiro, soprattutto quando si è alla vigilia delle amministrative per la elezione del sindaco e del nuovo consiglio comunale di Matera. A battere sulla grancassa delle cose da fare è Vincenzo Menzella, politico navigato,ex assessore della giunta guidata da Francesco Saverio Acito, che all’epoca della presentazione del Rapporto economico redatto da Leonardo Cuoco aveva la chioma fluente e il pop lo aveva sulle corde della chitarra. La foto del giovane assessore è una provocazione, che invita a recuperare entusiasmo e voglia di fare. Altri tempi, altra stagione di progettualità, regole amministrative cambiate a complicare la vita degli Enti Locali e una regione che ha visto accelerare l’effetto zattera, cronicizzato dallo spopolamento delle aree interne, migrazione di cervelli, con due città dal peso e dalle fortune diverse e da una periferia che perde funzioni e identità, in una regione ‘’sbilanciata sul piano politico amministrativo’’ che necessitava senz’altro della istituzione di una terza provincia. E allora come se ne esce dopo le considerazioni dell’ultimo lavoro di Leonardo di Cuoco, che ha fatto i capelli bianchi, a furia di predicare nel deserto? La ricetta, per stare al tema, c’è ma servono lungimiranza, autorevolezza, preparazione e scelte di qualità. Ingredienti che sul tavolo della cucina lucana scarseggiano da un po’. Servirebbe un Cuoco e uno staff all’altezza della sfida socioeconomica di una regione, che non è riuscita a tirar fuori un modello di crescita definito dopo la grande rivolta del 2003 sul sito unico nucleare a Scanzano jonico. Ambiente,acqua, agricoltura, innovazione, ricerca, cultura, turismo e autonomia tra gli ingredienti di un progetto di ripresa. Dovevano essere il nostro petrolio. E,invece, dalle estrazioni petrolifere sono arrivati il contentino della card carburante, e l’impatto che sappiamo sulla salute delle persone e del territorio. Lavoro? Beh. Servirebbe un altro lavoro dell’economista Cuoco.

IL CONTRIBUTO DI ENZO MENZELLA

Leonardo Cuoco è tornato a Matera per tentare di disegnare un percorso che si situi fra il declino e la speranza. Cuoco è economista che conosce bene limiti e ambizioni di una regione piccola e strategica, area di cerniera come la definisce la Svimez, fra regioni forti come Campania, Puglia e un Sud “ulteriore” che è la Calabria.

È economista che fa dell’ottimismo della volontà la ispirazione di un lavoro che dura da anni e che ha guardato a Matera come ad una occasione da non disperdere per la intera regione.

Questo spiega la sua solitudine all’interno di una comunità che non sa “vivere” dentro una dimensione “comunitaria” poiché soffre della competizione, del tutto irrealistica,fra due capitali. Una delle quali capitale amministrativa e quindi detentrice dei tre quarti del potere possibile, l’altra costretta,anche per le sue storiche debolezze, ad essere trainata e supplente.

Se non che, e Cuoco legge bene la cosa, il successo di Matera Capitale, un successo che avrebbe dovuto essere diversamente regolato e gestito( ma è cosa che riguarderà i consuntivi) ha alterato le relazioni fra le due capitali poiché lascia intravedere una funzione “dirigente e attrattiva” di Matera ( città a vocazione di primato la definisce) rispetto ad un territorio che non dispone di risorse interne né può inventarsele.

Cuoco individua nel termine “autonomia” la parola magica in grado di rianimare un paziente che sembra non respirare se non ansimare, privo com”è di una vera classe dirigente . Se non che autonomia implica consapevolezza di un ruolo, intelligenza strategica, capacità di scegliere e selezionare obiettivi. Significa sopratutto capacità di gestire le risorse dentro una visione. Ma innanzitutto sapendo che l’autonomia va gestita dentro una cornice che la difenda e la renda possibile e non in una situazione nella quale diventa il terreno per gli egoismi territoriali di un nordismo aggressivo e rivendicativo contro il quale non ci sentiamo difesi neanche dalla classe dirigente regionale.

Autonomia significa una cultura nuova fatta di consapevolezza del limite e di realismo ma anche di coraggio e di solidarietà interna.

Per queste ragioni Cuoco sembra parlare nel deserto della condizione di una regione priva di un disegno e di una città

,Matera, in preda ad una lenta dissipazione e crisi di relazione dopo la baldoria del “pop’ che ha dominato nella lunga notte della festa. Non è un caso che la città si avvii alle elezioni amministrative senza lo straccio di una idea che la proponga per i prossimi dieci anni. Sarebbe il caso di iniziare a lavorare per affermare innanzi tutto un nuovo “ umanesimo sociale “.

Vincenzo Menzella