Dopo Conte anche Schlein a Matera

Salvo sorprese dell’ultima ora… Matera dovrebbe chiudere gli inviti al voto con i big della politica tra mercoledì 17 con il presidente del M5S Giuseppe Conte,alle 18.30 in piazza Vittorio Veneto, e giovedì 18 aprile alle 11.00 davanti all’Ospedale Madonna delle Grazie con il segretario del Pd Elly Schlein,a sostegno della campagna elettorale del candidato del campo democratico Piero Marrese.Una scelta simbolica, motivata, in relazione ai tanti passi indietro fatti dalla sanità lucana e in particolare dell’Ospedale Madonna delle Grazie, alle prese con carenze di organici, liste di attesa e migrazione sanitaria extraregionale. Problemi vecchi che l’accentramento di spesa e servizi a livello regionale non ha risolto. Anzi. Per il centro destra , nella stessa giornata, il ministro per le Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Casellati, sarà alle 19.00 al cineteatro Guerrieri per la chiusura della campagna elettorale del candidato di Forza Italia Michele Casino. Poi gli appelli finali nella maratona di venerdì sera di tutti i partiti e magari con sorprese finali. Forse uno dei big del centro destra, se ci sarà tempo, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani che chiuderanno a Potenza per il ricandidato presidente uscente Vito Bardi. Eustachio Follia, candidato di Volt, chiuderà a Matera. Mercoledì 17 sono annunciati a Matera, alle 19.50, i comizi in piazza Vittorio Veneto dei candidati di Azione Enzo Acito, Salvatore Cosma e ADriana Violetto. Giovedì 18, alle 19.00, presso il cineteatro comunale ” Guerrieri” comizio conclusivo di Michele Casino ( Forza Italia). Interverranno il capogruppo alla Camera degli Azzurri Paolo Barelli, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il ministro per le riforme istituzionali Maria Alberti Casellati.