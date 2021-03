Chi ci capisce è bravo. La Regione Basilicata, presumiamo straimpegnata a dipanare la matassa di cifre e numeri con il Ministero della salute sul ricalcolo per l’indice RT sulle zone colorata da covid 19, approva in giunta -venerdì 12 marzo-i provvedimenti di nomina del commissario liquidatore del Consorzio industriale di Potenza, professor Giuseppe Fasana, e della commissaria della Asm, Sabrina Pulvirenti ma non ha tempo per comunicarlo all’esterno. E non lo fa, come ci si attendeva, nemmeno il giorno dopo passando direttamente ai commenti di circostanza, con i ringraziamenti per il lavoro svolto dal direttore generale facente funzione Gaetano Annese ,del presidente Vito Bardi e dell’assessore alla Sanità Rocco Leone. Restiamo perplessi viste le polemiche e le attese per quella nomina, per la quale – lo ricordiamo- il presidente Bardi si impegnò a definire la questione in tempi brevi nel settembre 2020, a Mulino Alvino, durante una iniziativa a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone.



Apprezziamo, comunque che l’Azienda sanitaria di Matera dopo le dimissioni dell’ex direttore generale Joseph Polimeni nominato sul filo di lana dalla passata giunta di centrosinistra, abbia finalmente un commissario che dovrà procedere alla pubblicazione del bando e quindi alla scelta del nuovo direttore generale.E si spera in tempi brevi. Del resto la Asm ha bisogno di recuperare identità, funzioni, presenza sul territorio per dare stimoli e risposte a quanti ci lavorano. Risposte da dare ai cittadini che hanno bisogno di servizi e tempi precisi (problema regionale) alla domanda di prestazioni che deve fare i conti con aspetti organizzativi, di organici e di investimenti. Problemi aumentati negli anni con l’accentramento regionale di funzioni ospedaliere e organizzative, lo smantellamento della medicina del territorio e con l’emergenza da corona virus. Naturalmente servono programmazione, investimenti e risorse, come vuole la ‘buona politica”. Basta sprechi e improvvisazione che rispondono a protagonismi di maniera. Siamo tra quelli contrari a investire in un triennio 23 milioni di euro, per l’attivazione della Facoltà di Medicina ex novo e per 60 studenti, con risorse di Regione, Ministero della Salute e Università. Sono risorse sottratte alla riorganizzare della sanità territoriale. I dati sulla migrazione sanitaria da Potenza, Matera, Melfi, Policoro e dagli altri comuni della Basilicata non vanno nascosti sotto al tappeto. Anzi…Qualcuno anche tra i consiglieri di maggioranza ha preso posizione. E’ il caso di rileggere gli interventi e fare la cosa giusta. Voltare pagina, se c’è volontà di farlo.



Commissaria Asm

“Il cambiamento in Basilicata passa attraverso la trasparenza, la legalità e la meritocrazia. Tre parole che hanno caratterizzato la campagna elettorale del centrodestra e trovano compimento nelle scelte effettuate dal governo regionale. Compresa quella legata alla nomina della Commissaria dell’Azienda sanitaria di Matera, Sabrina Pulvirenti, persona con un alto profilo professionale e dalla grande umanità.

La pandemia ha mostrato a tutto il Paese la necessità di potenziare la medicina territoriale creando sinergie con le strutture ospedaliere. Ed è a partire da questa consapevolezza che la dott.ssa Pulvirenti, a cui auguro buon lavoro, garantirà il rilancio dell’Azienda sanitaria di Matera.

Al dott. Gaetano Annese che in questi mesi difficili ha guidato l’Asm va il mio sincero ringraziamento”.



Commissaria Asm, Bardi:

“La Commissaria Sabrina Pulvirenti, individuata per il suo prezioso bagaglio professionale, saprà imprimere una svolta positiva all’Azienda sanitaria di Matera. Siamo felici di poter contare sulle sue competenze e le auguriamo buon lavoro. La sua nomina è stata condivisa non solo dalla Giunta, ma da tutta la maggioranza regionale.

Un sentito ringraziamento al dott. Annese per il lavoro svolto in questo delicato periodo”.

È quanto dichiara il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, commentando la nomina di Sabrina Pulvirenti a Commissaria dell’Asm.

Presidente Bardi:

“Siamo soddisfatti di essere zona arancione, unica Regione a essere migliorata, insieme all’Umbria. Ringrazio gli uffici regionali che hanno molto lavorato sui dati, ringrazio la collaborazione del Ministero e soprattutto un grazie a tutti i lucani che con il loro comportamento serio e responsabile hanno portato il dato “RT” prossimo a 1. Sono state ore intense, ma abbiamo tutelato al meglio gli interessi dei lucani, delle attività produttive e dei Comuni, da cui mi erano giunte nelle scorse settimane numerose e giustificate sollecitazioni in tal senso. Il comportamento della Regione è sempre stato corretto, come confermato dal TAR, volto a bilanciare le esigenze dei corpi intermedi e delle forze produttive con il diritto alla salute. Siamo in zona arancione e ne siamo felici, ma – come già accaduto in passato – siamo pronti a emanare misure restrittive su aree determinate della Regione”.Così il presidente della Regione, Vito Bardi, commenta il passaggio della Basilicata dalla zona rossa a quella arancione.



SODDISFAZIONE NOMINA COMMISSARIO DA COORDINAMENTO CITTADINO FORZA ITALIAIl Coordinamento Provinciale di Forza Italia Matera, per voce del suo commissario On. Michele Casino congiuntamente al Sen. Giuseppe Moles, Commissario Regionale del Partito, esprime soddisfazione per gli ultimi avvenimenti amministrativi che hanno riguardato l’ospedale di Matera Madonna delle Grazie.La nomina del nuovo commissario, Sabrina Pulvirenti, che succede al Dott. Gaetano Annese a cui rivolgiamo gratitudine per l’impegno profuso in un momento di per se complesso per ogni struttura sanitaria, va esattamente nella direzione indicata da Forza Italia nelle scorse settimane.Certi che la dott.ssa Pulvirenti saprà rilanciare con determinazione nel segno della discontinuità la qualità del comparto ospedaliero Materano, è data l’occasione per ringraziare il Presidente della Regione Vito Bardi per aver mantenuto fede agli impegni assunti con i cittadini negli scorsi mesi.Adesso, con la guida ferma e sincera dell’assessore alla Sanità Rocco Leone, siamo certi che si potrà finalmente dar seguito al rilancio definitivo del Madonna delle Grazie, con l’obiettivo primario ed esclusivo di essere costantemente al servizio dei bisogni della comunità.

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Matera