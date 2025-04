Donzelli (Fdi)per un caffè a Matera. Disco verde per Quarto?

E’ la domanda che in città sin fanno in tanti, e non solo nello schieramento di centrodestra, per sciogliere uno dei tanti nodi per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio. L’arrivo nel primo pomeriggio di sabato 5 aprile del responsabile nazionale del dipartimento organizzazione di Fratelli d’ Italia, Giovanni Donzelli, potrebbe contribuire a scioglierlo. Anche se è il ‘tavolo nazionale’’ con gli altri partiti di governo(Forza Italia e Lega in particolare) a decidere per le amministrative. Il condizionale è d’obbligo. Piergiorgio Quarto è il segretario regionale in carica di Fratelli d’Italia ed è stato nella passata consiliatura consigliere regionale. E da mesi il suo nome è dato come probabile alla candidatura a sindaco. Ma a quanto pare si sono fatti anche altri nomi, anche della politica cittadina del passato, per allargare la scelta delle candidature. Vedremo. Attendiamo il caffè con Donzelli.





IL COMUNICATO CHE ANNUNCIA LA VISITA A MATERA

Sabato 5 aprile 2025 alle ore 15 in Piazza Vittorio Veneto a Matera si terrà l’iniziativa “Un caffè con Donzelli” in occasione dell’imminente campagna elettorale per le amministrative nella Città dei Sassi.

Il momento di discussione vedrà la partecipazione dell’On. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del Dipartimento Organizzazione di Fratelli d’Italia, e sarà volto ad incontrare dirigenti, militanti e cittadini del capoluogo di Provincia e a discutere delle strategie per le imminenti elezioni amministrative.

Il Coordinatore Cittadino di FdI, Stefano Melodia e il Presidente Provinciale Michele Giordano dichiarano: “Fratelli d’Italia vuole fornire un’alternativa seria e credibile alla fallimentare compagine amministrativa uscente, puntando su un programma serio, un candidato all’altezza delle sfide da affrontare e sulla compattezza e la stabilità di governo che solo il centrodestra, con unità e lealtà, può offrire. Ringraziamo l’On. Giovanni Donzelli che, con la sua visita, dimostra quale grande importanza rivesta la Città di Matera nelle politiche del primo partito d’Italia e del governo Meloni.”