Donzelli( Fdi): “Dossieraggio? E’ attentato a democrazia”. Impegno del Governo

Non è la prima volta, dalla Prima alla Terza Repubblica, che vengono fuori ”spiate”, controlli sommersi, relazioni, ”dossier” per usare un termine francese che il mondo della politica e della finanza vengono scossi dalla fuga di dati, che creano sconcerto e preoccupazioni, per l’uso strumentale che se no possono fare. E se la cosa intacca i governanti di turno, ma anche esponenti parlamentari di opposizione, significa che qualcuno si muove per scardinare gli equilibri. Il caso sul quale indaga la Procura di Bari, in merito agli accessi illeciti di un ex dipendente dell’Istituto di credito Intesa San Paolo sui conti correnti di noti personaggi della politica, è davvero inquietante . Tutela della privacy, strette ”giudiziarie” saltate a piè pari. E su questo riflessioni e condanna per quanto accaduto un po’ ovunque. ” E un attentato alla democrazia” ha commentato l’on Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, intervenuto a Matera nel corso di una iniziativa di partito sul tema ” Le misure del decreto legge agricoltura” con il contributo di quadri e parlamentari di Fdi, https://giornalemio.it/politica/agricoltura-calamita-e-sgravi-fiscali-fdi-a-matera-illustra-la-legge/ . ” Qualcuno cerca in tutti i modi, anche

illegittimi e scorretti di provare a condizionare o a ribaltare

il risultato elettorale -ha detto il parlamentare- che, in merito a una proposta avanzata dal Forza italia per proteggere i dati sensibili di personalità di alto livello, si è riservato di valutarli con gli alleati” . Ma ha osservato che la questione coinvolge tutti, anche le opposizioni. ”Noi -ha aggiunto Donzelli- dovremo difendere le istituzioni e ci auguriamo di trovare trasversalmente in Parlamento una compattezza. E’ importante, altrimenti una

distrazione, da questo punto di vista, rischia di portare a derive eversive”.



Il resto dovrà chiarirlo la Magistratura con le consuete domande, che affondano le radici nella Prima Repubblica: “Chi spia? Da solo, su mandato e per cosa?” . Una storia senza fine come i misteri del BelPaese. Ci sono problemi impellenti da risolvere, a cominciare dal bilancio- sintetizziamo- con il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti che minaccia di ”fare il cattivo” se i ministeri non indicheranno dove tagliare. E poi Sanità pubblica, Industria, Istruzione e migrazione di cervelli. Senza dimenticare i temi e i problemi dell’agricoltura, che hanno caratterizzato il dibattito sul decreto legge agricoltura.



Lavori che sono stati introdotti dagli interventi del segretario regionale, Piergiorgio Quarto, del presidente provinciale, Michele Giordano, da Luigi Appio, responsabile del Dipartimento regionale Agricoltura di Fratelli d’Italia Basilicata.