Donne in prima linea. La ”pasionaria” Dina Caprara a Matera il 30 agosto

AL MUSEO DEL COMUNISMO E DELLA RESISTENZA ECCEZIONALE INCONTRO- DIBATTITO CON DINA CAPRARA STORICA DIRIGENTE COMUNISTA.

Sabato 30 agosto alle 17:30 , presso il Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera, si terrà un incontro con Dina Caprara dal titolo: " Una storia al femminile del Partito comunista italiano" . La vita di una donna , di una comunista, che durante il suo percorso ha sempre cercato e si è sempre battuta per i valori della libertà e dell'uguaglianza. La sua vita lunga prima da militante e poi da dirigente del Partito Comunista a Milano, gli ha permesso di vivere gran parte degli eventi più significativi della storia contemporanea, inoltre la sua tempra e i suoi ideali l'hanno resa protagonista attiva di molti di questi. La partecipazione degli italiani alla vita pubblica e sociale sta attraversando un cambiamento profondo, influenzato da una serie di fattori economici, sociali e tecnologici. Pertanto, l'incontro con Dina Caprara è una vera e propria occasione di confronto e dialogo con una donna sempre in prima linea per il bene del prossimo e del Paese, allo scopo di sollecitare riflessioni, domande e approfondimenti su tematiche di stretta attualità come il femminismo, l'antifascismo, e il significato di militanza politica tra ieri ed oggi. Ma anche per discutere il genocidio a Gaza e le violazioni dei diritti umani, promuovendo un dibattito critico sulle ingiustizie sociali.Crediamo che questo evento, per via delle sue caratteristiche, sia uno dei migliori strumenti per favorire il confronto fra le persone, dal punto di vista intellettuale, emotivo, più in generale umano. L'ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione via mail o telefono, contattando la direzione del Museo quanto prima, perchè i posti sono limitati Partecipate alla nostre iniziative per un futuro migliore. In particolare , l'invito forte e chiaro a partecipare , è rivolto a tutti quei giovani che vogliono impegnarsi in modo concreto per ottenere un impatto positivo sul futuro.



Per prenotare telefonicamente, contattare il museo al numero 33312378862 oppure scrivere all’indirizzo email franculli71@yahoo.it . ( Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera)