Donne in lotta con un mondo ”Sottosopra” e nel segno della “Effe..”

…come Femminismo militante che negli anni Settanta che diede, attraverso due riviste – laboratorio come ”Sottosopra” ed ”Effe” uno scossone alla Sinistra ufficiale e a quella movimentista, ma comunque agguerrita, su temi antichi come il rapporto uomo- donna, la famiglia, il lavoro, l’aborto, il divorzio ,la violenza, la sessualità, chiesa e Stato,cultura e politica, naturalmente. Una esperienza di mezzo secolo fa che abbiamo visto, in alcune testimonianze della trasmissione tv ” Le ragazze” e tante degli anni Settanta, nei libri delle militanti con quegli slogan provocatorio che ribadivano ” sono mia” accompagnato dagli inequivocabili segni delle mani delle mani. Francesco Calculli, sfogliando quelle riviste e riportando testimonianze importanti come quella della partigiane e femminista Dina Caprara riporta a quelle atmosfere, a quella rabbia, a quella piena convinzione delle donne – tra donne- di dire e di fare quello che pensavano e quanto volevano realizzare, venendo in contrasto contro partiti e ordine costituito anche stando a Sinistra. In piazza, in famiglia, nei partiti, sui luoghi di lavoro contro pregiudizi e contro un ”patriarcato” che 50 anni fa era ancor forte. Calculli parla anche dell’esperienza dell’Unione donne italiane e del Movimento di liberazione della donna, con le tante conquiste conseguite sul campo, in Parlamento e che oggi sono a rischio per i tentativi palesi o subdoli di sminuire o cancellare sui luoghi di lavoro, nella società, per la famiglia, nei servizi ( dalla sanità all’istruzione) quello che doveva essere l’avvio delle pari opportunità. L’8 marzo 2025 è anche questo e con un insegnamento che viene dal passato: donne in lotta sempre in Italia e in tutti i luoghi del globo. Siempre! come scandivano le pasionarie che hanno pagato anche con la vita i desideri di libertà, diritti, lavoro, rispetto.



8 MARZO FESTA DELLA DONNA : LA SFIDA DELLE RIVISTE FEMMINISTE DEGLI ANNI SETTANTA.

Di Francesco Calculli

L’originale e specifico laboratorio sociale e culturale degli anni settanta, non può certo prescindere nel “caso italiano” dal dibattito e l’elaborazione delle riviste politiche e culturali , principalmente le riviste femministe, nella convinzione che da esse sia provenuta una ricchezza di proposte e di analisi di cui oggi in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne , è importante riconoscere la qualità. La mia ricerca è centrata sul riconoscimento della portata rivoluzionaria dell’evento femminismo anni ‘ 70 per la storia italiana del XX secolo, e vuole in tal senso replicare ai luoghi comuni della pubblicistica inerente i dieci anni di illusioni, l’estremismo, la violenza terroristica per mettere in luce la forza d’insieme di quella stagione collettiva. Le prime riviste femministe nascono nel 1973 : ” Sottosopra” a Milano, poi “Effe” a Roma , espressione di un nuovo approccio allo stesso rapporto tra donne che è maturato in modo diffuso e molecolare tra la fine degli anni sessanta e gli anni seguenti, attraverso il superamento e la crisi delle precedenti forme di associazionismo , caratterizzate da una cultura emancipazionista come nell’ UDI, Unione Donne italiane, legata alla sinistra storica o dal nuovo progressismo radicale come per il MLD, Movimento di liberazione della donna. Il dibattito interno ai gruppi femministi è comunque molto articolato e non è riconducibile meccanicamente alle sigle politiche, investendo la denunzia della cultura maschilista e delle sue radici patriarcali , la specificità della differenza sessuale, i vari aspetti dell’oppressione materiale, ideologica, simbolica delle donne. La svolta più innovativa è quella della pratica stessa del rapporto tra donne a partire dal piccolo gruppo di autocoscienza.



Ricorda Dina Caprara : « .. In quel tempo nel PCI si erano formate le commissioni femminili dove noi donne parlavamo dei nostri problemi. Gli uomini del partito ci guardavano con diffidenza, non apprezzavano molto il fatto di vederci riunite da sole , veniva considerata una forma di separatismo inutile e anche dannoso » ( “Partito, Anpi e libertà.Storia di Dina la Pasionaria Comunista”, in Giornalemio, dicembre 2024 ). E Annamaria Rivera così scrive in “Il sessantotto , la stagione dei movimenti” : « Nel piccolo gruppo le donne socializzano esperienze di vita personale, mettono in comune quello che si chiamerà il proprio vissuto. Il movimento diviene così il luogo di ricostruzione del percorso di oppressione subito dalle donne, il legame sociale che consente la critica e il superamento dei sentimenti di inferiorità interiorizzati , ma anche il luogo affettivo dove si sperimentano nuovi rapporti non autoritari ( il rifiuto della leadership è un pò l’ossessione di molti gruppi femministi che temono il riaffacciarsi della figura paterna sotto mentite spoglie)… In ogni caso l’analisi dell’oppressione praticata nei piccoli gruppi di autocoscienza e la necessità del separatismo portano il movimento alla scoperta dello stare tra donne, cioè dell’essere donna grazie ad altre donne, elemento che sarà l’unico veramente unificante di tutte le pratiche femministe » . Con Sottosopra e con Effe la scrittura femminista compie il suo primo salto di qualità ma intanto è proprio la diffusione di testi e di documenti , la circolazione di materiali che i diversi gruppi favoriscono ad accelerare un processo di confronto che vede moltiplicarsi le sedi del confronto.



« Nel nostro piccolo gruppo abbiamo voluto rompere l’omertà anche su queste cose e abbiamo cominciato a parlarne. Dapprima timidamente. Non avendo il coraggio di partire da noi subito, abbiamo preso a pretesto un libro e poi i discorsi, le esperienze , i problemi di tutte si sono snocciolati con semplicità, senza paura e diffidenze (…) Il nostro gruppo di autocoscienza è in piedi da un anno. Abbiamo parlato di tutto, siamo partite da noi stesse» ( “Autocoscienza è interrogarsi “, in Sottosopra , 1974). Effe inizia nel novembre 1973 come emanazione di un collettivo femminista romano ma si apre subito alla collaborazione di vari gruppi, evitando di porsi come la detentrice di una “linea” e di rappresentare se stessa come portavoce principale del movimento. La rivista imposta la propria struttura su tre piani: la controinformazione, la riflessione ed elaborazione teorica, le tematiche d’attualità , riuscendo in tal modo ad articolare e coprire aspetti generali e storie specifiche.



« Le donne scrivono molto, ma in genere in segreto, per paura, per vergogna. Ma con coraggio gli scritti diventano pubblici e pongono a tutte problemi di contenuti e di espressione. Abbiamo davanti due scelte quasi obbligate , la scrittura maschile e la sua “oggettività” , la scrittura femminile e la sua ” soggettività”. Strette tra queste due alternative si scivola ora nell’una ora nell’altra e di ciascuna se ne può dare una giustificazione teorica. Partendo dalla pratica fatta nel movimento, gruppi di donne riaprono la ricerca di un linguaggio che non cancelli la diversità, la specificità della donna è che proceda oltre l’immediatezza femminile. Sarà sempre vero che le parole che Charlotte Bronte fa dire a Jane Eyre sull’amaro destino delle donne, sul suo destino, rendendo palese un’ indignazione che non le consentirà mai di ” esprimere il suo genio” ? Ha ragione Virginia Woolf , che pure ha scritto uno dei saggi più importanti per noi donne sul rapporto donna – romanzo, ad affermare questo? La risposta sarà nella pratica di tutte le donne che si misureranno ” da donne” con i problemi della comunicazione, dell’informazione, dell’arte» ( G. Giuffreda in Effe, luglio- agosto 1978). La tematica femminista trova all’inizio scarsamente sensibili le forze della nuova sinistra, ad eccezione dei radicali e di settori libertari e underground. Ma l’effetto di lunga portata della ricerca d’ identità e della critica femminista delle gerarchie politiche, del violentismo, del gregarismo maschile, si manifesta nel giro di pochi anni, costringendo a dibattiti, ripensamenti, accostamenti e a una più generale revisione di quell’economicismo marxista che vede la contraddizione uomo- donna come secondaria rispetto alla contraddizione di classe.