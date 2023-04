Don Minzoni, il parroco che passò il Rubicone…

…a testa alta, ma fracassata dalla violenza fascista che 100 anni fa – quel 20 agosto 1923- spense per sempre impegno e pensiero di don Giovanni Minzoni. Quel parroco di Argenta che ascoltava i bisogni altrui e stava dalla parte degli ultimi, fiero di essere nato nella Bassa Romagna ”quella della Settimana rossa”. Già quelle terra di idee socialiste che stimolavano il vento nuovo del confronto, della coerenza e dell’insofferenza contro l’intolleranza del regime . Don Minzoni tirava dritto, ma sapeva che il ”regime” nonostante lusinghe e intimidazioni non gliela avrebbe perdonata. E l’agguato di due sicari,inviati dal rais di Ferrara Italo Balbo, per una ”lezione di vita” , andò a segno. Ci fu un’inchiesta, farsa, con tante intimidazioni e nemmeno la Chiesa ufficiale ebbe il coraggio di essere testimone di verità e di giustizia, come lo era stato il giovane parroco. A raccontarci quella brutta pagina di storia emiliana nell’Italia del Ventennio è Francesco Calculli, riannodando il filo di un percorso fatto di coerenza, fierezza, proprie di chi sa di stare dalla parte giusta, sa bene cosa significhi tacere o fare un passo indietro ed è capace di apprezzare, da cattolico, le idee socialiste. E la sua morte, brutale ed efferata come quella del parlamentare socialista Giacomo Matteotti,misero in crisi il regime con Benito Mussolini e Italo Balbo, mandanti riconosciuti di quegli omicidi. Sappiamo come andò a finire e quanto si dovette attendere, venti anni dopo, per restituire all’Italia libertà, democrazia, scrivere la Costituzione repubblicana, con quella pagina di riscossa che fu la Resistenza…Una pagina da non dimenticare. Aperta con il sacrificio di sacerdoti coraggiosi, come don Minzoni, che passarono il Rubicone.



IL “NOSTRO” 25 APRILE 2023 : DON GIOVANNI MINZONI, UN PRETE DEL POPOLO CHE SI OPPOSE AL FASCISMO E CHE CREDEVA NEL SOCIALISMO.

Articolo di FRANCESCO CALCULLI. Argenta , comune della provincia di Ferrara. Ore 22 del 23 agosto 1923. La serata è afosa.Due uomini in cerca di un pò di refrigerio passeggiano e discutono. Il più giovane ha in testa una paglietta, l’altro, un prete , si fa aria col cappello. Ad un tratto due individui escono dall’ombra: sono armati di randelli con i quali colpiscono ripetutamente, senza una parola, i malcapitati, accanendosi particolarmente contro il sacerdote. Poi gli aggressori si allontanano velocemente. Il giovane , benché stordito, invoca aiuto, cerca di rialzare il suo compagno che perde sangue e materia cerebrale dalla testa sfondata dalle randellate; entrambi raggiungono barcollanti la porta della canonica. Accorre gente, si chiama un medico, il ferito viene adagiato su una poltrona, ma ogni soccorso è vano ed egli cessa di vivere poco dopo. Così venne massacrato dai fascisti Don Giovanni Minzoni , arciprete di Argenta. Giovanni Minzoni nacque a Ravenna, terzo di cinque figli, il 29 giugno 1885; suo padre era proprietario del noto Albergo Cappello ed apparteneva quindi alla piccola borghesia cittadina. Entrato nel seminario di Ravenna nel 1897, vi rimase fino all’ordinazione sacerdotale, avvenuta nel 1909: un periodo politicamente e religiosamente molto polemico ed inquieto. Le condizioni degli studi in seminario erano quelle tradizionali dell’Ottocento: schematismo e dogmatismo dominavano, ogni soffio innovatore veniva considerato con sospetto. C’era tuttavia un forte interesse per le scienze sociali, dovuto all’influenza dell’ambiente esterno, fortemente politicizzato della Bassa Romagna, con le sue accanite lotte sociali, le sue ribellioni sovversive, i suoi tenaci rancori contro il clero frutto del ricordo del potere temporale. Un ambiente in cui i preti erano malvisti e accolti pubblicamente con frasi di scherno. Non di rado si giungeva alle mani. Ma Don Minzoni non si rammaricò mai di essere nato in una zona dove l’anticlericalismo era così accentuato, anzi ne era orgoglioso, tanto che spesso se ne vantava, dicendo:« Sono arciprete di Argenta; ma nativo della Bassa Romagna, quella della Settimana rossa ». Nel 1910 il giovane sacerdote si trasferì, come cappellano, ad Argenta che contava allora circa settemila abitanti, in maggioranza braccianti agricoli, con numerosi fittavoli e mezzadri. Quasi tutta la terra apparteneva ai grandi agrari e ai latifondisti. Non vi era alcuna industria, abbondava soltanto la miseria. La Camera del lavoro contava oltre mille iscritti. La lotta di classe, durissima, assumeva spesso aspetti violenti e drammatici: gli scioperi del 1906, 1907, 1916 durarono mesi interi, con decine di lavoratori uccisi o feriti, centinaia incarcerati; si dovette provvedere all’esodo in massa dei bambini , per sottrarli alla morte per fame. Fin dal 1890 il Comune era retto dai socialisti, socialisti rivoluzionari , con una forte vena di anticlericalismo. Una zona difficile per un prete, ma Don Minzoni non si scoraggiò. Prese alloggio nella casa del parroco, don Bezzi, ed in breve volger di tempo seppe, vincere la diffidenza della popolazione, allacciando con essa rapporti sul piano umano prima che su quello religioso. Non si presentò cioè nella veste dell’apostolo o del crociato deciso a cristianizzare l’ambiente o a perire, ma volle per prima cosa conoscere i bisogni , le aspirazioni della gente e invece di condannare recisamente le idee socialiste, preferì ricercare quanto in esse vi era di buono per adattarlo ai propri principi. D’altronde con i socialisti di Argenta egli cercò sempre l’intesa, i punti di contatto. Lo aiutavano in questa comprensione l’indole sincera , l’abitudine a parlare sempre con chiarezza e senza sottintesi, il senso della democrazia che gli veniva dalla conoscenza delle idee rinnovatrici di Romolo Murri, di cui Minzoni subì profondamente l’influenza, riportandone la convinzione che la Chiesa doveva modernizzarsi se non voleva perdere il contatto con il mondo reale , colle masse lavoratrici. La ricerca del dialogo, la capacità di fraternizzare con tutti gli onesti, indipendentemente dalle convinzioni politiche, per il bene del popolo. Per raggiungere questo obiettivo Don Minzoni era disposto a superare ogni contrasto ideologico, e a recarsi dovunque: « Tutte le sere che di ritorno a casa passo dinanzi alla Camera del lavoro mi si stringe il cuore vedendo quelle stanze tutte illuminate, ricoperte di grandi manifesti od ordini del giorno. Là, sullo sfondo, si vedono operai che attendono la parola d’ordine; qua, sulla porta, giovani che parlano e discutono… Non so..ogni volta che passo m’assale un sentimento d’invidia: quanto amerei d’essere là dentro; quanto bramerei d’affratelarmi a questa religione nascente; sentire più da vicino pulsare il cuore di questo organismo nuovo che è destinato qualunque sia il suo atteggiamento odierno a divenire una religione, e Dio voglia, la religione dell’avvenire… » Don Minzoni non era un uomo di grande cultura, ma sapeva identificarsi con la gente, vivere gli stessi disagi, fatiche, speranze. Come i preti operai, credeva che solo l’esperienza diretta della vita dei lavoratori avrebbe permesso un ‘ efficace azione di proselitismo in mezzo ad essi.



Ben presto Don Minzoni costituì l’Unione agricola cattolica argentana, un’azienda cooperativa con oltre cento soci; poi, allo scopo di sottrarre la manodopera femminile all’esosità dello sfruttamento padronale , impiantò un laboratorio per maglierie, sempre su basi cooperativistiche. Altre sue realizzazioni furono: un ricreatorio festivo, un doposcuola, una biblioteca circolante, un cinematografo, circoli giovanili, la sezione esploratori. Tutte queste iniziative erano volutamente aconfessionali. Nel 1916, essendo morto don Bezzi, i capifamiglia di Argenta, cui spettava per antico privilegio la nomina dell’arciprete, elessero all’unanimità Don Giovanni Minzoni , il quale, nonostante le molteplici occupazioni , trovava anche il tempo di seguire, per corrispondenza, i corsi accelerati della scuola sociale di Bergamo, conseguendo il titolo di dottore in scienze sociali. Nel 1915 Don Minzoni fu mobilitato ed inviato come soldato di sanità in un ospedale di Ancona. Chiese allora di essere nominato cappellano al fronte e fu assegnato al 255° Reggimento di fanteria. Alla radice della sua richiesta, fu l’esigenza di condividere la vita dei soldati semplici per potere essere al loro fianco e comprenderne, come commilitone, il pensiero. Naturale quindi che egli potesse scrivere il 22 gennaio 1918: « … Nelle circolari si dice che da centri di propaganda sovversiva parte ancora una stampa subdola e si avverte che tra le truppe vi sono individui incaricati di questa propaganda. Si raccomanda la sorveglianza massima ed il contatto diretto col militare allo scopo di curarlo e d’indagarne i sentimenti. Quanto male mi hanno fatto queste notizie! Mi danno il senso che la guerra attuale sia condotta per la forza cieca e bruta che spinge e caccia innanzi verso il sacrificio delle masse enormi di esseri riluttanti a ciò, ma che si assoggettano per la tema della sferza o meglio della fucilazione. E’ una schiavitù’ ?…Ora si grida “armiamoci e partite” e le vittime ( chiamo vittime, perché sono condotte ad una guerra non sentita e non voluta) partono, si sacrificano e muoiono con la visione assillante di una famiglia che lotta con i bisogni della vita; mentre chi ha gridato “guerra , guerra” si è gettato a raccogliere l’oro creato dal sacrificio e dal sangue di tanti che non oso neppure chiamare martiri, perchè martire è chi spontaneamente e scientemente va al sacrificio. E costoro scandalosamente guadagnano milioni, e costoro pagano la stampa perché alimenti i programmi massimi, e perché attacchi coloro che osassero esprimere un pensiero, una parola in contrario. Vili parassiti della guerra che sfruttate la società in un momento di crisi micidiale, rammentate che in un domani, forse meno lontano di quello che non vi pensiate, il soldato che avrà salito il Calvario, non come un Cristo, ma come un forzato Cireneo, vi verrà incontro e vi griderà una parola che farà tremare voi e i vostri figli: “Giustizia!”… Questi allora si ergerà egli stesso a giudice supremo! Il dopoguerra avrà delle convulsioni sociali profonde. La guerra ha agitato troppi problemi e credo che non avrà la forza di scioglierli ; la rivoluzione forse raggiungerà lo scopo, perché la rivoluzione pur avendo i caratteri della guerra ha con sé coefficienti morali più profondi. La rivoluzione ha con sé coscienze capaci di dirigere, ha un esercito di coscienze. Con simili forze, mille volte più potenti dei cannoni, si potrà minare e tracciare solchi profondi nel pensiero umano e nelle coscienze dei popoli ». Ritornato ad Argenta, alla fine della guerra, con la medaglia d’argento al valor militare, Don Minzoni riprese la sua attività. Fino al sorgere del fascismo, nonostante la vasta conoscenza dei problemi sociali e la chiara visione politica, non aveva mai voluto immischiarsi in questioni di propaganda, nonostante non fossero mancate le pressioni di cui troviamo traccia in una lettera ad un amico; glielo impediva la volontà di essere il prete di tutti, il timore di tradire le aspettative dei suoi parrocchiani. Però, non appena i tempi divennero anormali e la libertà fu seriamente minacciata dal fascismo, non ebbe alcuna esitazione a schierarsi apertamente coll’ala antifascista del popolarismo , rappresentata dal polemico “Popolo” di Giuseppe Donati.



Fu un’adesione decisa, consapevole : « Quando un partito ( il fascista), quando un Governo, quando uomini in grande o in piccolo stile denigrano, violentano, perseguitano un’idea, un programma, un’istituzione, per me non vi è che una sola soluzione: passare il Rubicone e quello che succederà sarà sempre meglio che la vita stupida e servile che ci si vuole imporre.. ». Tutta l’attività di Don Minzoni negli ultimi mesi di vita testimonia che per lui l’espressione « passare il Rubicone » non significava soltanto condanna morale del fascismo, ma vero e proprio impegno di lotta contro di esso. E non lotta sulla linea dei principi e delle idee, ma sul piano delle azioni, che principi e idee rendevano operanti e comprensibili tra tutti gli abitanti di Argenta. Il 28 ottobre 1922 si rifiutò di esporre la bandiera tricolore in segno di giubilo per la “marcia fascista su Roma” , dicendo a chi voleva costringerlo di aver già dato sicure prove di patriottismo e che non intendeva sottostare ad imposizioni. Nell’aprile 1923 organizzò un Convegno di giovani cattolici in risposta ai fascisti locali che avevano tentato di bruciare il circolo cattolico. Ben cinquecento giovani parteciparono al Convegno. In quello stesso giorno i fascisti inaugurarono il loro gagliardetto e la sede del fascio. La giornata fu funestata dell’assassino , ad opera dei fascisti, del giovane socialista Natale Gaiba. Don Minzoni sospese allora il Convegno, ma, nel pomeriggio, condusse i giovani in corteo con le bandiere a mezz’asta in segno di lutto e pronunciò lui stesso un’infiammata orazione funebre per il giovane martire socialista, concludendo: « Vili! non avete nemmeno il rispetto per ciò che un giorno fu civiltà! ». A Pasqua invitò a pranzo in canonica una ventina di giovani di famiglie socialiste, attirandosi la minacciosa ostilità dei fascisti. “Amico dei sovversivi” lo si cominciò a chiamare alla sede del fascio, e non senza ragione, poiché apertamente proteggeva ed aiutava le famiglie dei socialisti perseguitati. In giugno costituì l’ Associazione degli esploratori cattolici, per contrastare l’opera funesta esercitata da quella dei balilla. I fascisti tentarono con ogni mezzo di stroncare l’opposizione del fiero sacerdote, ricorrendo anche alle blandizie ed offrendogli perfino il grado di centurione della milizia, ma egli rifiutò sempre ogni compromesso, benchè fosse ben conscio dei pericoli cui andava incontro. Infatti due sere prima del delitto il massimo esponente dello squadrismo locale, in una riunione presso il caffè Folchini, dichiarò che si sarebbe data una “lezione di stile” a quel prete che per il suo prestigio e la sua attività organizzativa cattolica rappresentava un serio ostacolo alla fascistizzazione di Argenta. Nel linguaggio fascista ” lezione di stile” equivaleva ad una condanna a morte. Esecutori materiali del delitto furono due squadristi di Casumaro di Cento, un paese ad una sessantina di chilometri da Argenta. Mandanti furono i dirigenti della federazione fascista di Ferrara e Italo Balbo.



L’assassinio di Don Minzoni destò grande impressione in tutta Italia, ma , fin dall’inizio, si ebbe una singolare convergenza tra la versione data dai fascisti e quella fornita da gran parte della stampa cattolica: mentre si esaltava la nobile figura del defunto ci si preoccupava di stendere un velo di silenzio sulle cause del delitto, lasciando persino che prendesse piede la tesi del delitto passionale. E’ una convergenza che mette in luce i complessi rapporti tra il nascente fascismo e il mondo cattolico. Il silenzio non dipendeva infatti solo dalle pressioni esercitate dai gerarchi fascisti; anche se queste pressioni ci furono, e si fecero sentire pesantemente, non furono però determinanti. Determinante fu invece l’atteggiamento generale che le gerarchie cattoliche avevano allora verso il fascismo e che era di simpatia più o meno palese, in attesa che il regime precisasse la sua posizione nei confronti della Chiesa e che avanzasse quelle concrete offerte di collaborazione che effettivamente poi vi furono e che portarono al Concordato. Fu per questo che l’arcivescovo di Ravenna non partecipò ai funerali, evitando così di pronunciare una sola parola di condanna verso i responsabili, i cui nomi erano sulla bocca di tutti; per lo stesso motivo venne mandato ad Argenta, quale successore di Don Minzoni, un prete che apertamente si dichiarava filofascista .Era l’applicazione di quella politica dell’apoliticità che lo scrittore cattolico Luigi Ferrari definiva « una forma non nobile né sincera di filofascismo ». A questa tendenza reagì con estrema decisione l’ala cattolica che faceva capo al popolarismo democratico ed al direttore del “Popolo”, Giuseppe Donati, il quale sosteneva che bisognava « trasferire nel campo dello scoperto antifascismo il fulgido martirio per una resistenza intransigente e per u na lotta ad oltranza contro il regime di Mussolini ».

Polemizzando con quell’ala del suo partito che egli definiva clerico- fascista, Donati scriveva nell’agosto del 1924 : « Meglio delle ombre della notte , protessero l’impunità degli assassini e dei mandanti, i silenzi vili, se non proprio compiacenti, dei mancati testimoni, la prestabilita inettitudine di deboli custodi della legge, la tolleranza infine di tutti coloro che, per amore di quiete, obliano abitualmente il cristiano dovere della fortezza e del coraggio, avverso i prepotenti e gli ingiusti. In tal modo, per centinaia di vittime innocenti, si è creato in Italia quel sistema di omertà e di impunità per i colpevoli che ha distrutta ormai ogni fiducia nella giustizia e posti i liberi cittadini alla mercè di faziosi avversari e dei fanatici e prezzolati sicari… Ci è stato detto di escludere dalle nostre rievocazioni ogni altro significato all’infuori di quello che riguardi in Don Minzoni il sacerdote ed il combattente. Ma allora, perché fu ucciso e gli fu negata giustizia?…In Don Minzoni, diciamolo alto e forte perché è l’intera verità, venne colpita, come si voleva colpire, l’idea democratica antifascista, che egli sosteneva e onorava da sacerdote e da combattente ». Gli sforzi di Donati e di quanti chiedevano la condanna degli assassini furono inutili: l’inchiesta per l’assassinio di Don Minzoni venne chiusa con un non luogo a procedere. L’intera questione esplose però nuovamente un anno dopo , in occasione del primo anniversario della morte dell’arciprete di Argenta. La commemorazione avvenne nel clima, assai critico per il fascismo, che seguì l’uccisione di Matteotti.



Spontaneo era l’accostamento tra i due delitti, entrambi frutto di un sistema di potere che richiedeva la soppressione fisica dei suoi avversari. “La Voce Repubblicana” del 23 agosto 1924 indicò nel quadrumviro Italo Balbo il mandante dell’assassinio di Don Minzoni. Balbo, chiamato direttamente in causa , querelò La Voce Repubblicana. Il processo fu celebrato a Roma tra il novembre e il dicembre 1924 e terminò con la completa disfatta di Balbo, il quale dovette rassegnare le dimissioni, subito accettate da Mussolini, da comandante generale della milizia. La Voce fu assolta; l’istruttoria per l’uccisione di Don Minzoni venne riaperta. Le speranze di vedere trionfare la giustizia si rivelarono però illusorie. Il processo si celebrò a Ferrara, nel luglio dell’anno successivo, ma il clima politico era ormai completamente cambiato. Il fascismo, ripresosi dalla “crisi Matteotti “, si accingeva a sopprimere ogni residua opposizione legale e non poteva certo tollerare una pubblica condanna dei sistemi che l’avevano portato al potere. Balbo, ripresa la propria tracotanza, si presentò in aula in alta tenuta, scambiando “saluti romani” e abbracci con gli imputati ed i giudici. In tribunale e fuori bivaccavano centinaia di fascisti che ad alta voce dicevano cosa sarebbe successo se il tribunale si fosse azzardato a pronunciare anche una sola condanna. Fu una farsa che durò una decina di udienze e terminò con un’assoluzione generale. Donati dava la scandalosa notizia sul “Popolo” con una sola frase :« Ogni commento ci è vietato ». L’istruttoria per l’assasinio di Don Minzoni venne riaperta nel dopoguerra, ma non fu possibile rifare il processo: tutti gli imputati risultarono infatti deceduti durante il “ventennio” per morte violenta, a cominciare dal maresciallo dell’aria Italo Balbo che un ignoto, ma non per questo meno benemerito artigliere italiano, si incaricò di abbattere,”per sbaglio” nel 1941. Uno morì in una rissa d’osteria, un altro in un incidente stradale e altri due ricevettero il saldo di ogni loro crimine dai partigiani romagnoli, durante la lotta di liberazione. Pertanto, oggi 25 Aprile 2023, possiamo dire che giustizia è stata fatta comunque nei confronti di Italo Balbo e la sua banda di squadristi che si macchiarono dell’atroce delitto di Don Giovanni Minzoni.