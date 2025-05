Domenica 4 maggio Volt presenta la lista per Cifarelli sindaco

Domenica 4 maggio alle 11:30 in via Castello, davanti alla sede dell’Università, presentiamo la lista di Volt per le elezioni comunali di Matera.

“Abbiamo scelto questo luogo perché il Polo universitario materano è una delle nostre priorità, e non possiamo pensare al futuro della città senza investire in chi lo abiterà domani.

Qui potrete conoscere chi ha deciso di metterci la faccia, il tempo, le idee. Chi ha scelto di fare, e non solo commentare.

Tra loro anche il nostro candidato sindaco: Roberto Cifarelli”.