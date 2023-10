Domenica 15 ottobre, congresso di Italia Viva Matera

“Domenica 15 ottobre, a partire dalle ore 10.00 e sino alle ore 20.00, -si legge in una nota- i tesserati Italia Viva potranno votare al Congresso per l’elezione del Presidente Nazionale e dei Presidenti Regionali e Provinciali del partito. Il seggio elettorale a Matera città e per la provincia sarà istituito presso l’Hotel del Campo – angolo Via Lucrezio, Via Gravina a Matera. Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 vi sarà la presentazione dei lavori congressuali, delle linee programmatiche dei candidati e il dibattito. Saranno rappresentate e discusse la mozione Matteo Renzi, candidato alla presidenza nazionale, la mozione regionale che vede candidato presidente Fausto De Maria e la mozione provinciale del candidato presidente Nicola Scocuzza.”

