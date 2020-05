Torna domani – 14 maggio dalle ore 18,30 alle ore 20,00 – l’appuntamento del giovedì di “Idee per Matera Reload”, organizzato da Volt Matera e Medeura.

L’incontro, che come i precedenti appuntamenti sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook di Volt Matera, sarà dedicato ai temi della scuola e della pratica sportiva, ma ci sarà spazio anche per parlare di economia e di turismo.

Ospiti della puntata saranno il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Pascoli” Michele Ventrelli, l’assessore comunale alle Politiche sociali Marilena Antonicelli, il segretario provinciale dello Snals Lucia Fiore, l’ex sindaco e ingegnere Saverio Acito, l’insegnante Ornella Altamura, il delegato del settore istruzione della Federazione italiana nuoto Angelo Rubino, e l’imprenditrice della ristorazione Sara Cotugno.

A coordinare il webinar saranno il presidente dell’associazione Medeura, Vincenzo Santochirico, e il coordinatore di Volt Matera, Eustachio Follia.

Quella di domani sarà la quinta puntata di “Idee per Matera Reload”, rassegna che sta riscuotendo un grande successo sia in termini di interesse sia in termini di pubblico, arrivando a superare le 4.300 visualizzazioni per una singola puntata.

“Idee per Matera Reload – affermano Santochirico e Follia – nasce dalla necessità di aggiornare il lavoro fatto nei mesi di gennaio e febbraio nel corso di una serie di incontri che si sono svolti nella biblioteca provinciale di Matera e che hanno visto la partecipazione di oltre 70 esponenti e rappresentanti della città, le cui idee sono state raccolte nel volume presentato il 29 febbraio scorso nel salone dell’ex ospedale San Rocco. Questo lavoro – aggiungono – alla luce delle conseguenze sanitarie, sociali ed economiche del coronavirus, necessitava di un aggiornamento, che sta avvenendo attraverso gli incontri on line”.