Domani, le primarie più mosce del PD…tra usato sicuro e novità.

Domani andrà in scena, in modalità mai così moscia, quello strano rito del PD in cui estranei ad esso possono decidere (al modico prezzo di due euro) chi deve essere il suo segretario tra i due finalisti (su quattro partecipanti al talent) selezionati in precedenza dagli iscritti. Mai come questa volta l’attenzione all’evento, che pure in passato era stata molto alta, è quasi pari allo zero in termini di opinione pubblica. Ma nessuno sembra preoccuparsene troppo e qualcuno -dall’interno- arriva persino a malignare che l’oscuramento sia voluto da chi appoggia Stefano Bonaccini (il favorito) per portare meno gente possibile a votare (cosa che sembra potrebbe avvantaggiare la concorrente Elly Schlein). Illazione ingenerosa o meno che vive e vegeta in questa ordinaria follia in cui è prevalsa la conta tra “cacicchi” locali (puntuali a rivendicare con roboanti comunicati le percentuali conquistate nel primo round) invece della vera ragione che era alla base di questo congresso straordinaria: la ridefinizione dei pilastri fondanti e del profilo politico- culturale. Questione illogicamente rinviata a dopo, capovolgendo così l’ordine dei fattori che in politica -a differenza dell’aritmetica- non è detto porti allo stesso risultato. Ma tant’è. E dunque si sceglierà tra Bonaccini e Schlein senza sapere che tipo di partito si troveranno a guidare. Con la competizione di domani (nei cinquemila gazebo in tutta Italia, circa duemila in meno del 2019) che arriva in un generale clima di disincanto e confusione. E allora inevitabile che, tra chi comunque si appassiona al match, non rimane che attaccarsi alle qualità soggettive dei contendenti per darsi una motivazione plausibile. L’uomo o la donna della provvidenza a cui affidarsi per resuscitare e rigenerare un “partito che non c’è“. E’ evidente che in questo difficile scenario avrà maggiori chance chi dei due può incarnare meglio una spinta ideale, una visione della società, un progetto politico in grado di rappresentare bisogni e aspettative evidentemente al momento e da tempo eluse e deluse. La direzione e la platea a cui rivolgersi? In base al suo certificato di nascita, il PD non dovrebbe che guardare con maggiore nettezza dalla parte più progressista della società. O almeno così ci si aspetterebbe. Lo potrà farà meglio l’usato sicuro di Bonaccini o la ventata di novità di cui è portatrice la Schlein? Ai votanti di domani l’ardua sentenza. E speriamo che se la cavino…considerato i grandi temi da affrontare (guerra, diseguaglianze, precarietà…).

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.