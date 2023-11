Domani, inaugurazione sezione materana del M5S

Quando un partito o movimento che agisce in una realtà decide di aprire una sede fisica per ottemperare al meglio al disposto dell’articolo 49 della Costituzione, facendo concorrere i cittadini “con metodo democratico a determinare la politica nazionale” ed anche quella locale è sempre una buona notizia. Così, meglio tardi che mai, ecco che da una nota si apprende che domani “Sabato 11 novembre 2023, alle ore 19 il Gruppo Territoriale di Matera del Movimento 5 Stelle, costituitosi nello scorso settembre, invita i cittadini a partecipare all’inaugurazione della nuova sede del M5S sita in Via Verne 24 a Matera.” Dovrebbe essere questa una degli obiettivi del nuovo corso avviato da Conte, che in verità sta marciando a ritmo alquanto lento, e che ha portato il M5S -con molto ritardo con tutti i danni che ne sono conseguiti per lo stesso- di comprendere quanto importante sia per una organizzazione politica il radicamento territoriale. All’evento, si legge che “Saranno presenti il rappresentante del Gruppo Territoriale, Eustacchio Ruggieri, la coordinatrice della provincia di Matera, Viviana Verri, il coordinatore regionale Arnaldo Lomuti, il sindaco di Matera Domenico Bennardi, il consigliere regionale Gianni Perrino, gli assessori e consiglieri comunali di Matera del M5S.” Sempre nella nota è scritto che: “La nuova sede del M5S, interamente autofinanziata dai portavoce eletti, si propone di essere un punto di riferimento “fisico” per tutti i cittadini che vogliano partecipare alla vita politica comunale, ma anche regionale e nazionale, con spirito costruttivo finalizzato alla ricerca di soluzioni nell’esclusivo interesse della comunità e dei beni comuni. Beni che, unitamente all’ecologia integrale, alla giustizia sociale, all’innovazione tecnologica e all’economia eco-sociale di mercato, rappresentano le “cinque stelle” che costellano l’orizzonte e orientano l’azione politica del M5S.” E, infine, che “Nel corso dell’inaugurazione saranno discusse alcune delle attività svolte dall’amministrazione Bennardi”. Magari anche no, con tutte le questioni internazionali e nazionali che incombono per cui non sarebbe male alzare lo sguardo dal piccolo orticello materano. Anche per distrarre l’attenzione e il livello della discussione.

