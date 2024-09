Domani Festa dell’Avanti a Matera. Confronto su Turismo e Autonomia differenziata

Socialisti in festa nel solco di un evento legato al nome di una gloriosa testata giornalistica, che ha contribuito e contribuisce alla crescita democratica del Paese. E domani a Matera, sabato 28 giugno, al quartiere Lanera, presso il Pink Blue Bar, sarà l’occasione per un ”caffè” all’aperto su temi di stretta attualità come l’autonomia differenziata e le potenzialità di un settore importante per l’economia cittadina e territoriale, che ha bisogno di regole, legalità, trasparenza, programmazione , professionalità e competenze affidate a quanti se ne occupano a tempo pieno. Il programma della festa prevede il contributo di rappresentanti del mondo politico, sindacale e produttivo.



In una nota del Partito Socialista, si rende noto che sabato 28 settembre si terrà a Matera la festa dell’Avanti a partire dalle ore 16.30 presso il Pink Blue Bar in viale della Quercia 2.

L’iniziativa si aprirà con un dibattito dal titolo “Autonomia differenziata, che succederà in Basilicata?”, nell’ambito di tale evento verrà presentato l’interessante libro del Prof. Carmelo Petraglia intitolato “l’Italia differenziata”.

Il dibattito verrà introdotto dal Segretario provinciale Psi Mariano Benedetto, dopo i saluti del Sindaco Domenico Bennardi , discuteranno con l’autore i consiglieri regionali ; Michele Casino, Viviana Verri, Nicola Morea, Antonio Bochicchio e Gianni Vizziello moderati dal direttore dell’Avanti Livio Valvano.



Il secondo dibattito è focalizzato sulla possibilità di aumentare le tutele a favore dei lavoratori del settore turismo e s’ intitola: ”Matera è pronta d un contratto integrativo territoriale del Turismo?”, il panel verrà introdotto dal portavoce Psi Raffaele Tantone ed è dedicato ad un contratto integrativo utilizzato in diversi territori italiani ove il settore turistico è storicamente radicato.

Verranno riportati gli esempi di Venezia dove tale contratto è stato sottoscritto per la prima volta negli anni 80’ , oppure del Trentino Adige e della Campania, in tali territori ai lavoratori vengono assicurate maggiori tutele e prestazioni welfare aggiuntive, vengono ad esempio definiti i premi aziendali per i lavoratori degli alberghi basati sui dati degli arrivi e dell’andamento economico delle aziende, oppure si prevede allungamento della maternità o possibilità di part time per le neomamme.

in alcuni territori invece si normano contratti per il lavoro estivo degli studenti, oppure si prevedono premi e welfare per chi lavora sulle spiagge e ritorna nella medesima sede di lavoro l’anno successivo, ovunque si prevede la creazione di un ente bilaterale del turismo, che si occupa di welfare e formazione per i lavoratori, aiutando le aziende nel reperire ed elevare il livello di qualificazione degli addetti.

Su tali temi si confronteranno Fernando Mega segretario generale Cgil, Bruno Dicuia segretario Uil , Nicola Cavallo segretario generale Cisl, Leo Montemurro di Cna, Michele Martulli della Fiavet, Guido Galante dell’associazione B&B Matera, Tommaso Mariani del Consorzio albergatori materani, Francesco Ruggieri di Confapi Matera, Giuseppe Diglio coordinatore Europa Verde e Mariella Scarangella consigliere comunale Psi.