In questi ultimi giorni basta guardare un telegiornale, una trasmissione di ospitate politiche, leggere i giornali, navigare su internet per essere investiti da un indecente vociare (minacce, ricatti, ripicche, ultimatum) politico che non proviene (come ci ha sin’ora abituato) dall’opposizione a cui non va bene nulla, bensì dai partiti della maggioranza che sostiene Conte.

Una maggioranza, come sappiamo, costituitasi di corsa e con lo sputo a seguito dell’ubriacatura a base di mojito di Salvini, nell’estate 2019, e che se l’era cavata bene a fronte dello tsunami della prima ondata del covid19.

Un governo maldigerito da subito dai salotti che contano e che da allora sognano la sua caduta e la sostituzione con un bel governopigliatutti o governissimo che dir si voglia. Pulsioni che si sono acutizzate dopo che sono stati acquisiti i 209 miliardi del Recovery Fund e che si fanno più intense mano a mano si avvicina la possibilità di gestire questa succulenta torta.

Tutto serve a scuoterlo, non si perde occasione, anche perchè fragilino di costituzione e di sostegno parlamentare, specie in Senato. Basterebbe poco per buttarlo giù. Ma fino ad ora questi desiderata sono rimasti tali.

Eppure ora si sta stagliando una opportunità ghiotta per ottenere questo risultato. E’ il voto in parlamento di domani 9 dicembre sulla riforma del MES (un’argomento usato come buccia di banana periodicamente lanciata per terra, sperando di farci scivolare sopra gli odiati grillini e, quindi, a cascata Conte e tutto il castello).

La cosa più incredibile è che il regalo rischiano di farlo proprio una manciata di senatori del M5S cosiddetti “irriducibili”, a cui si associano a crear casino posizioni piddine e gli interventi dell’esperto guastatore Renzi da Rignano sull’Arno.

Non sappiamo come andrà a finire e se costoro tireranno la corda fino a spezzarla facendo precipitare il Paese già in una crisi pandemica anche in una crisi di governo. Sarebbe un capolavoro.

Ma quali sono gli scenari possibili nel caso che i malpancisti grillini (che non devono aver compreso che non si vota per richiedere il MES ma solo per una sua riforma) si ostinino al punto da mandare in minoranza il governo?

Si va a votare in piena pandemia e campagna vaccinale, con tutte le conseguenze del caso sul quadro di incertezze che stiamo vivendo a cui seguirà la probabile (a giudicare dai sondaggi) vittoria del centrodestra che gestirà i miliardi del Recovery Fund.

Non ce la fanno a buttar giù Conte, ma aprono le porte al soccorso interessato di “responsabili” (ce ne sono sempre) già preannunciati di provenienza forzista-centrista, determinando un cambio di fatto della maggioranza che si sposterebbe a destra. Un rimpasto a questo punto sarebbe inevitabile con i 5Stelle molto indeboliti.

In tutti i casi (compreso quello di un nuovo governo tecnico cari a molti) si andrebbe a certificare lo smantellamento di tutte le principali conquiste pentastellate di questi anni di governo, spalancando per altro la porta anche all’adozione di quell’odiato MES che al momento, con Conte, non è all’ordine del giorno sino a fine legislatura.

Insomma, sarebbe un vero capolavoro di harakiri anche personale di questi duri e puri che difficilmente potranno ambire ad essere rieletti (ma questo è il meno, ovviamente).

Certo che se domani andasse così, coloro che da tempo provano a buttare giù questo governo con gli odiati grillini, non potevano certo aspettarsi di ottenere questo bel regalo di Natale….e per giunta da quegli stessi nemici.

A volte capita. Prodi ne sa qualcosa….con Bertinotti.

Ma, in sostanza, su cosa si voterà in Parlamento? Come dicevamo prima, ci si limiterà ad approvare o respingere le comunicazioni del Presidente Conte, che nel suo intervento spiegherà le ragioni per cui nel prossimo vertice europeo il governo italiano approverà la riforma del MES. Non sarà dunque un voto sulla sua approvazione definitiva, che si terrà nei prossimi mesi nei Parlamenti dei paesi coinvolti se la riforma sarà approvata dalle istituzioni europee, né tantomeno sulla richiesta di accedere ai suoi fondi, per altro sempre smentita dal governo italiano in questi mesi.