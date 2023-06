Domani a Marconia, il punto sull’amministrazione comunale, della “Lista dei cittadini”

“A quasi due anni dalle elezioni amministrative e dopo aver concesso una credito di fiducia temporale all’amministrazione, riteniamo doveroso ritornare tra i cittadini per discutere in una pubblica assemblea dello stato dell’arte dell’azione amministrativa della maggioranza guidata dal Sindaco Domenico Albano.” E’ quanto si legge in una nota diffusa dal gruppo consiliare pisticcese della LISTA dei CITTADINI in cui si spiega che “L’incontro permetterà di confrontarci sull’attuazione del programma amministrativo, sulle opportunità della favorevole fase storica legata all’attuazione del PNRR con un’attenzione particolare alle tante criticità emerse dal punto di vista organizzativo della macchina burocratica amministrativa, alle occasioni perdute e ai risultati raggiunti.

Riteniamo doveroso mettere al centro della discussione la comunità con i bisogni dei suoi cittadini, ritornando a fare politica tra le persone.”

L’appuntamento è fissato per sabato 1 luglio dalle ore 18.30 in Piazza Elettra a Marconia.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.