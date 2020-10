Riceviamo e pubblichiamo una “Lettera aperta al candidato sindaco Bennardi” da parte di un gruppo di cittadini e professionisti che definendosi “figli della Resistenza. La destra non è il nostro campo, la nostra “preferenza” non potrà mai manifestarsi nei confronti di chi rappresenta quei valori e soprattutto li pratica”, pongono al candidato sindaco (che in questo ballottaggio si oppone a quello designato da Salvini) 10 domande stringenti in cui pongono il proprio punto di vista a cui vorrebbero che lo stesse aderisse.

“Pare evidente –infatti scrivono– che se non vi saranno risposte convincenti, non resta che dichiarare la nostra indisponibilità alla resa”.

Tradotto, se capiamo tutti la stessa cosa, gli autori della missiva si asterrebbero ……..dichiarandosi di dunque indifferenti al dato di fatto che questa loro scelta favorirebbe (da bravi figli della Resistenza) l’ascesa alla guida di Matera (medaglia d’oro al valore civile per la sua ribellione, il 21 settembre 1943, al nazifascismo) del candidato designato dalla Lega di Salvini (che ovviamente corrisponde a tutte le loro istanze).

E’ evidente che i firmatari non hanno votato Bennardi al primo turno, è evidente che non rappresentava il loro punto di vista. Ma è altrettanto evidente che, ora che il gioco si è ridotto ad una scelta secca, non c’è alcun “se” o “ma” che consenta a chi proclama valori antifascisti di disertare rispetto all’unica scelta possibile da fare nell’urna. O no?

Il giochino delle domande ai candidati per giustificare un proprio voto, che non si vuol dichiarare, ma che è altrettanto chiaramente destinato legittimamente alla unica propria possibilità di accesso in consiglio comunale (ovvero far vincere Sassone), è giusto che lo faccia Luca Braia o Nicola Trombetta (messi di fronte ad una “mors tua vita mea“). Ma potrebbero anche stupire sino alla fine con gli effetti speciali.

Per tutti gli altri, come ricordava De Andrè, “anche se non ve ne siete accorti siete lo stesso coinvolti“. La diserzione non è ammessa.

Ma ecco la puntigliosa missiva (con contenuti, ovviamente, su cui conviene in larga parte chi scrive):

Lettera aperta al candidato sindaco Bennardi

Per esprimere la nostra “preferenza” domenica 4 ottobre abbiamo bisogno di conoscere il suo punto di vista sui seguenti dieci punti.

1.Cosa pensa dei “decreti sicurezza”. Quali sono le sue proposte per rendere la nostra città più “umana”. Sarebbe disponibile a destinare parte del patrimonio immobiliare pubblico a programmi di accoglienza e integrazione al fine di superare i “disumani” centri di accoglienza.

2.Cosa pensa dello “ius soli”, della possibilità che il nostro paese riconosca la cittadinanza in conseguenza del fatto di essere nati sul nostro territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.

3.E’ disposto a sostenere la necessità di migliorare il nostro sistema socio – sanitario attraverso i fondi MES dedicati “privi di condizionalità” messi a disposizione dalla Comunità Europea. Cosa intende fare per contrastare la cultura delle RSA (il nuovo filone di affari) e puntare sulla medicina territoriale e la domiciliarità.

4. E’ disposto a cambiare la logica speculativa che accompagna il Regolamento Urbanistico adottato dall’amministrazione comunale e destinare le poche aree disponibili ai soli programmi di Edilizia Economica e Popolare.

5. E’ disposto a destinare le aree pubbliche individuate nella lottizzazione di Matera 90 ai soli programmi di Edilizia Economica e Popolare.

6. E’ disposto a cancellare gli effetti devastanti della delibera di consiglio comunale n.25 del 2011 “misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’attività edilizia ” (vere e proprie varianti al piano regolatore generale), tutt’ora valida grazie alle continue deroghe adottate dal governo regionale sull’efficacia della legge regionale n. 25/2009 (legge regionale speciale piano casa).

7. E’ disposto a mettere a disposizione delle associazioni culturali e di volontariato che operano da decenni sul nostro territorio parte del patrimonio immobiliare pubblico (Casino Padula, Casino Villa Longo, Casino Dragone, Centrale del Latte, l’ex scuola Garibaldi, Casa Cava, teatro La Martella …) per realizzare centri di quartiere socio educativi e di promozione culturale.

8.E’ disposto a destinare parte del patrimonio immobiliare pubblico (ex casa famiglia di San Biagio… ex biblioteca di san Giacomo…) per l’attivazione di un centro antiviolenza e di promozione della cultura di genere e affidare la gestione al CollettivoDonneMatera e all’ass.ne Ri(S)volta che da anni si battono su questi temi.

9. E’ disposto a rintrodurre nello Statuto comunale i Comitati di Quartiere, cancellati dalla precedente amministrazioni.

10. E’ disposto a modificare i progetti invasivi che si stanno consumando nel Parco della Murgia Materana (ladri di storia) e destinare parte dei fondi disponibili alla “ricerca”.

Avremmo bisogno di sapere signor candidato sindaco Bennardi quale è il suo punto di vista su queste questioni.

Siamo figli della Resistenza. La destra non è il nostro campo, la nostra “preferenza” non potrà mai manifestarsi nei confronti di chi rappresenta quei valori e soprattutto li pratica.

Pare evidente che se non vi saranno risposte convincenti, non resta che dichiarare la nostra indisponibilità alla resa.”

Pino Annunziata (medico, ha lavorato per molti anni nel dipartimento immigrazione OMS)

Teresa Bengiovanni (Ingegneria Clinica, esperta in programmazione sanitaria)

Peppino Gambetta (autori di libri e attento osservatore della murgia materana)

Edoardo DeRuggieri (medico, psichiatra del territorio )

Enzo LaCasa (imprenditore informatico )

Marino Trizio (animatore culturale, Città Plurale)

Giovanni Moliterni (libraio)

Angelo Guida (commercialista)

Michele Morelli (animatore culturale, Mutamenti a Mezzogiorno)