Che polemiche, beghe, tatticismi e altri ‘’ismi’’ non portino da nessuna parte è un dato scontato, ma quando si devono fare i conti con le fibrillazioni da campagna elettorale perenne – e a Matera in autunno si vota per le comunali- e allora appare concretamente difficile guardare ai bisogni di una città per ripartire, dopo il nulla (era scontato)seguito alla cerimonia di chiusura per ‘Matera 2019’ all’avvio della Quaresima-Quarantena procurato dall’epidemia da virus a corona. Della cosa si fanno interpreti quattro consiglieri comunali Angelo Bianco,Angelo Lapolla ,Angelo Cotugno e Michele Paterino che, anche in vista della convocazione del prossima seduta consiliare per l’approvazione del bilancio, individuano alcune priorità per cercare di ‘’lenire’’ per quanto possibile le oggettive sofferenze dell’imprenditoria locale, che è composta da piccoli imprenditori, e, in particolare del turismo. Ma c’è altro da fare. A cominciare dall’edilizia scolastica e ad altri aspetti logistici per consentire, a settembre, la ripresa con minor disagi possibili. Se ne riparlerà in aula o nelle commissioni. Siamo agli ultimi atti palesi dell’amministrazione guidata da Raffaello De Ruggieri, passato tra i marosi di maggioranze eterogenee che hanno finito con l’avvelenare il clima politico locale, con rigurgiti puntuali di opportunismi e protagonismi già visti in passato. Del resto si va al voto. C’è chi passerà la mano, pochi, e chi vorrà tornare a spendersi per sé o per la città sotto le bandiere di un partito o de dell’eterogeneo civismo. Con quale logo conta poco… Ma i problemi della città vanno affrontati e risolti. E allora restano 4-5 mesi al rompete le righe: datevi una mossa.

LA NOTA DEI CONSIGLIERI

E’ comprensibile che maggioranza e opposizione abbiano due visioni differenti della politica ma, assistere quotidianamente alle beghe da cortile, ai continui tatticismi, sacrificando ogni cosa sul proscenio del protagonismo politico, sino al punto di utilizzare ogni occasione come buona per apparire, tra accuse, repliche, presunti meriti e demeriti, a costo di avvelenare il clima politico anche in piena emergenza sanitaria dovuta agli effetti deleteri del covid-19, vuol significare non avere rispetto per la città e per le sue componenti sociali e produttive che, in questo momento difficile e complicato, chiedono a gran voce, proprio alla politica, di mettere in campo soluzioni immediate ed efficaci. Il graduale allentamento delle misure restrittive adottate dal governo nazionale per combattere l’effetto pandemico del diffondersi del virus, ci pone di fronte all’esigenza di programmare la ripartenza sociale ed economica della città che, necessariamente, deve poggiarsi su nuovi paradigmi di sviluppo, di vita sociale e relazionale. Il basso livello di contagio dovrebbe stimolarci da subito a mettere in campo tutte le energie possibili per facilitare la ripresa, ma le forze politiche, anziché cogliere questo enorme vantaggio, preferiscono il terreno dello scontro e della polemica a scapito della governabilità del processo della ripresa.

Occorre, pertanto, che tutte le forze politiche, senza distinzione di appartenenza, ritrovino, se possibile, quel grande senso di responsabilità che in questo momento particolare della vita sociale la città richiede, adottando soluzioni condivise e nell’interesse della collettività. La città ci chiede di intervenire a partire dalle competenze dell’amministrazione : il taglio o l’annullamento dei tributi locali per tutto l’anno in corso; incentivi per la riapertura delle attività con più fiducia e ottimismo per il futuro; si auspicano, sia pur gradualmente e con tutte le precauzioni possibili in materia di sicurezza, che la gente torni a riallacciare le relazioni sociali di sempre, magari stando seduti ai tavolini dei bar e dei dehors esterni che un tempo erano l’attrattiva commerciale delle vie del centro storico della città e simbolo di un rapporto diretto e vivo tra gli abitanti e lo spazio urbano. E allora ci sembra giusto concedere l’utilizzo di spazi pubblici esentando i fruitori dal relativo pagamento della tassa di occupazione del suolo per tutto l’anno in corso; si attendono il potenziamento delle infrastrutture digitali, della messa in sicurezza degli edifici scolastici che devono trovarsi pronti ad accogliere gli alunni in piena sicurezza alla ripresa dell’anno scolastico. Insomma, Matera merita questo, ma non può aspettare all’infinito. Noi siamo pronti a fare da subito la nostra parte avendo a cuore le sorti della città, sperando che gli altri facciano altrettanto, al contrario, sarebbe opportuno rimettere il mandato nelle mani dei cittadini e ritornare al voto.

I consiglieri comunali

Angelo Bianco

Angelo Lapolla

Angelo Cotugno

Michele Paterino