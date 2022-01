Tre ore buone, tra prove, emendamenti, approfondimenti, interventi di consiglieri di maggioranza e di opposizione e dei dirigenti per dare mandato al sindaco Domenico Bennardi di procedere per la candidatura di Matera ad attivare la I.C.O, l’ istituzione concertistica-orchestrale “Città di Matera – capitale europea della cultura 2019”. Una istanza passata con 29 voti a favore e un astenuto, il consigliere Mario Morelli, tra quelli che hanno chiesto chiarezza sulle modalità operative, le garanzie per evitare che l’Amministrazione comunale- nel caso di successo- si dovesse trovare ”scoperta” sul piano delle responsabilità e dell’esposizione finanziaria. Chiarimenti venuti in parte in commissione, come hanno riferito il sindaco e il consigliere Michele Paterino che la letto la mozione e poi chiesto un momento di pausa per una integrazione .



Argomenti sollevati da alcuni emendamenti , votati, e poi la quadra con il Comune che si fa promotore della Fondazione per accedere al Fondo Unico per lo spettacolo e a contribuire, in caso di iter positivo, con una quota fissata in bilancio. Appena in tempo. Si poteva fare meglio, prima e con maggiore chiarezza. Forse. Risultato raggiunto e Lunedì 31 gennaio, data di scadenza, la presentazione della domanda. Pronti a intonare l’inno alla gioia. Per i nostri ragazzi formati al Conservatorio musicale ”E.R DUni”, il direttore Saverio Vizziello,i docenti e per i giovani del Liceo Musicale ” Tommaso Stigliani’, che hanno pazientato nel corridoio fino alla fine per ”accordare” gli strumenti, è una bella soddisfazione. Una opportunità per loro e per la città. Ora è vietato steccare…