Sintetizzata così, nel titolo, fa sorridere e sembra una trovata per l’8 marzo, giornata mondiale della donna che va ricordata con rispetto, senso di responsabilità e diritti per sè e per la famiglia, tutto l’anno. Ma il segretario del Pci faceva sul serio e quando era invitato a casa di compagni e compagne era solito andare in cucina e asciugare i piatti, che era quello che sapeva fare. La cosa lascia perplesso il marito, ma serviva a sottolineare che certe divisioni del lavoro, come accadeva nelle fabbriche o nei campi, andavano superate con un gesto di emancipazione sul campo. Aiutando la propria compagne nella economia domestica e cercando di coinvolgerla nelle discussioni politiche. Una ”rivoluzione” nella famiglia patriarcale dell’Italia del secolo scorso.Il contributo per l’8 marzo di Francesco Calculli, direttore del museo del Comunismo e della Resistenza di Matera, che cita Teresa Noce, una delle 21 madre costituenti della Repubblica Italiana. Il resto è storia d’oggi, tra luoghi, resistenze e insofferenze. Lavare i piatti, apparecchiare, cucinare alla ”regina” della casa…



IL NOSTRO 8 MARZO: GRAMSCI, UN UOMO AVANTI SUI TEMPI, CHE CREDEVA NELLE DONNE.

Antonio Gramsci fu un uomo decisamente avanti rispetto al suo tempo e ai suoi compagni nella considerazione del ruolo e della dignità delle donne. La grande compagna comunista Teresa Noce, una delle 21 madri costituenti aveva raccontato che Gramsci era «l’unica persona di tutto il partito che cercasse di mettere in pratica il pensiero teorico sull’emancipazione delle donne. Perché lui, quando andava in casa dei compagni, dappertutto era la stessa cosa, cioè il marito che lavorava per il Partito e la moglie che faceva i mestieri di casa. allora lui andava in cucina ad aiutare la moglie e asciugava i piatti, con grande indignazione del compagno che l’aveva invitato, il quale non pensava neanche di asciugare i piatti alla moglie. E allora lui sosteneva questa teoria che come in regime capitalista la divisione del lavoro serve soprattutto ai capitalisti per sfruttare meglio gli operai, anche nelle famiglie c’è una divisione del lavoro, e purtroppo – lui diceva – anche nelle famiglie dei compagni; per cui al marito il lavoro politico, il lavoro di un gradino più alto; alla moglie – anche se compagna – la cucina, i piatti da lavare, i bambini da guardare, la divisione del lavoro. E non c’era pericolo che il compagno, l’operaio, traesse allora sul terreno familiare e personale le conseguenze che dal punto di vista marxista si traggono sullo sfruttamento degli operai […]. Ed ecco perché quando lui andava in casa dei compagni andava in cucina, e quel poco che sapeva fare, asciugare i piatti, chiacchierare poi, lo faceva. […] E quando Gramsci faceva osservare queste cose gli dicevano: “tanto non capisce niente”. E lui invece non pensava mai che una casalinga non capisse niente e voleva sempre che la moglie stesse lì quando parlava col marito. Si rivolgeva alla compagna o alla moglie cercando di trascinarla nella conversazione». Sembra poco: ma l’immagine di Gramsci che asciuga i piatti, in un Paese in cui, perfino nel 2021, il carico del lavoro domestico grava ancora in gran parte sulle spalle delle donne, ha la sua forza. Perché il punto è proprio questo: la coerenza per un vero rivoluzionario comunista tra pensiero ed azione.