Divario Nord Sud? Servono le Infrastrutture…Ma basta con anglicismi e vittimismo

Possiamo girare e rigirare la frittata finchè vogliamo, ma il divario Nord Sud è destinato ad acuirsi se non verrà sciolto il nodo ( e i tagli al già chimerico Pnrr sono il colpo di grazia) della mancata pianificazione infrastrutturale, reale e telematica, che metta in rete la parte inferiore dello Stivale…e la Basilicata, tra il tacco e la punta, non tocca nemmeno per terra… Ma è colpa anche della mediocrità di quella che impropriamente chiamiamo ‘’classe dirigente’’, tra politici e imprenditori dell’opportunismo, abituati a piazzarsi sul predellino per mettersi in bella vista e in vendita alle cabine di regia romane, milanesi e via svendendo. Del resto i nostri giovani, formatisi alle Università pubbliche e private del centro Nord, restano e vanno dove ci sono opportunità e non ti chiedono ‘’ Chi ti manda?’’. Retaggio da familismo immorale e basta con lo sfogliare le cronache dei concorsi fatti a misura, del compare o della comare di turno, per averne conferma. E allora ripartiamo dalle Infrastrutture accenna e motiva, Franco Vespe, citando il siglario operativo con il suffisso Mez che tiene dentro la ex Cassa per il Mezzogiorno, Casmez, di istituzione pubblica e lo Svimez ( società privata che sta per Associazione per lo SViluppo dell’Industria nel MEZzogiorno) e quel 12.00, ripetuto più volte nel testo,che sa tanto di anglicismo (da hub a governance, da stakeholders a start up da uno su 1000 ce la fa) per ironizzare su un Meridione, dove tempi e orari continuano a essere persi, confermano che siamo in MEZ…zo a una strada ricoperta di buchi. Franco, comunque,insisti. Stiamo per ritornare e investire sulla Luna. Quasi quasi conviene farlo sui nostri Calanchi? Che dice il paesologo? Ma serve cultura d’impresa e un taglio netto a quella palla al piede che è la burocrazia. Sono Franco di nome e di fatto. Pure tu…



DIVARIO NORD SUD

Cosa fare allora perché il divario nord sud sia colmato basta volerlo io temo che l’Italia unitaria a parte il ventennio repubblicano postbellico non l’ha mai voluto mi riferisco quando parlo del ventennio alla stagione dell’intervento straordinario per il 12:00 che istituì la cassa per il 12:00 con la cassa per il vostro giorno infrastrutture il sud mentre la sua industrializzazione fu avviata grazie agli investimenti delle aziende a partecipazioni statali pianificate da Mattei e Pasquale saraceno questi interventi ridussero sensibilmente il divario nord sud che nel periodo fascista si tramutò in una vera e propria vera voragine questa forbice negli anni 80 70 in poi si è di nuovo allargata e rischia di trasformarsi ancora una volta in una voragine. Per poter far ripartire il sud occorre capire come perché funziona l’attico dei divari fra le due Italie dimentichiamo ciò che non fu fatto dell’Italia unitaria fino al fascismo compreso è il periodo in cui questo divario si sostanzia e si consolida drammaticamente ma dimentichiamo fino ad un certo punto! Si comprese che occorreva pesantemente infrastrutturale il 12:00 per realizzare quelle convenienze territoriali che rendono affascinante e attrattivo il medesimo giusto per capirci come le convenienze territoriali funzionano, lo sviluppo impetuoso del veneto degli anni 70 avvenne perché la DC di bernini chiuse non uno ma due occhi sull’evasione fiscale ad opera delle piccole aziende a conduzione familiare sì coreo una zona sorta di zona Franca non autorizzata che poi diede i frutti che oggi noi conosciamo mondo. Ah l’abbiamo recuperato scritto alcuni giorni fa abbiamo scritto sulla incursione che il presidente della Regione Lombardia ha fatto a Matera per trattare la questione del divario Nord-Sud. Commentammo che soluzioni nel corso del dibattito non ne furono proposte. Il problema quindi rimane: si ma quali allora le soluzioni per colmare il divario?

Un primo punto, ineludibile, è quello di ricomporre in unità il tessuto etico-sociale della nostra Italia. Occorre rinforzare quella percezione che Sud e Nord sono nella stessa barca e sono parte dello stesso destino dal 1861. Questa percezione la si è avuta solo a tratti nella nostra storia unitaria. Nella I Guerra mondiale e nel primo ventennio del II dopoguerra. Il divario Nord Sud si può colmare basta semplicemente che tutta l’Italia lo voglia! Oggi se il governatore del Veneto Zaia dichiara che se le regioni del Sud non sono in grado di spendere le risorse del PNRR, è bene che vengano dirottate nella sua regione che ha progetti, è indicativo che non si vuole colmare questa frattura.



Se il piano degli investimenti infrastrutturali scritto dai ministri Del Rio e De Michelis (così non facciamo torto a nessuno!) nella metà dello scorso decennio prevedevano 0 investimenti al Sud, significa che lo si considera una pesante, mal sopportata zavorra. Da sempre in Italia al Sud si sono concesse risorse residuali straordinarie al Sud; mentre al Nord sono sempre andate cospicue risorse ordinarie. Lo stesso Esposito ha rilevato che l’intervento perequativo che l’Unione Europea concede alle regioni svantaggiate del Sud, non viene aggiunto a quello ordinario nazionale, ma lo sostituisce! Se solo Zaia o Bonaccini capissero che con un Sud sviluppato come il Nord, il nostro paese avrebbe un peso economico e politico pari se non superiore a quella Tedesco, la frattura sarebbe presto colmata. Ma dispero!

Una seconda leva ce la porge il successo che ebbe la Cassa per il Mezzogiorno CASMEZ checché se ne dica. Non a caso ho parlato del primo ventennio post bellico. Quel ventennio fu l’unico dell’era unitaria in cui il divario si ridusse significativamente. Fu il periodo in cui agì la CASMEZ. Il governo nazionale creò uno strumento ad hoc per risolvere il divario. Furono realizzate grandi opere infrastrutturali per il Sud e si avviò una ben precisa strategia industriale guidata dalle grandi imprese parastatali. Questa spinta ridusse drasticamente il divario portandolo sopra il 60 % (se 100 è l’economia del Nord); quando nel dopoguerra il Sud era sotto al 50%. Perché questo divario è tornato a crescere allora? Una prima causa ovviamente riguarda la perdurante carenza di investimenti produttivi da parte dello stato. Anzi nei primi 20 anni qualcuno propagandò e lavorò perché si “regalasse reddito e consumi ai meridionali per sostenere produttività ed investimenti al Nord. La SVIMEZ poi ci aggiunge nella sua analisi il carico da 90. Il divario ricomincia a crescere quando sono state istituite le regioni. La correlazione infatti è davvero troppo alta per essere solo casuale! La formula adottata dalla CASMEZ è semplice: infrastrutturare efficacemente il territorio pe renderlo poi attrattivo ed affascinante per gli investitori, pubblici o privati che siano. Creare cioè condizioni oggettive, non discrezionali e di vantaggio Saraceno e Mattei di rimando iniziarono a farlo portando grandi insediamenti industriali al Sud. Altra leva possono essere le Zone Economiche Speciali. Aree dove la pressione fiscale è meno aspra, l’accesso al credito più vantaggioso, il costo della energia più basso

Ma la parte di gran lunga maggiore la devono comunque giocare i popoli del Sud