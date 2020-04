Calma e gesso. Una rondine non fa primavera e una giornata di assenza di tamponi positivi, riferiti alla giornata di Pasquetta e resi noti il giorno dopo 14 aprile, non devono indurre a voli pindarici. Ma è l’occasione che in Basilicata, la Lucania non esiste né nella Costituzione e né nello Statuto regionale, e in altre regioni del BelPaese concetti e ordinanze flessibili prendano piede. Altrimenti quaresima e quarantena andranno avanti sino a espiazione degli influssi malefici e venefici del virus a corona. E a chiederlo con forza e lungimiranza è Rocco Luigi Tauro, componente dell’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia, con quella punta di ironia e di concretezza rivolti all’Avvocato Giuseppe o Giuseppi Conte, come l’ha chiamato Donald Trump. Non è possibile tenere le famiglie italiane segregate in casa con tutti i limiti e lo stress, che la cosa comporta. E poi le imprese devono poter lavorare e non è possibile andare avanti con i distanziatori millimetrici, da uno o due metri, quando uno starnuto o un colpo di tosse di nebulizzano e stazionano nell’aria. Ci vorrebbe un responsabile della sicurezza sanitaria a ogni angolo della strada. Paradossale e orwelliano. Tauro cita anche l’Accademia della Crusca e a ragione. Con un po’ di materia grigia in più avremmo evitato leggerezze e contraddizioni. Ci saranno tempo e modi per esaminare quei nodi. Ma ora il Paese deve poter ripartire. Siamo alla canna del gas e con una parte dell’Europa, con precisi e ipocriti atti di sciacallaggio, pronta a passare all’incasso per il classico tozzo di pane gravato da interessi Mes poliennali. Potremmo offrir loro una caraffa di olio di ricino di annata, corroborante regolatore intestinale, in segno di distensione. Preparate vassoio e bicchieri e non lesinate con i bis, i prosit alla Salute dell’Italia tricolore.



Agli Organi di Informazione

Loro Sedi

Comunicato Stampa

Emergenza Sanitaria: Ora si passi alla fase due per regioni e aree geografiche !

Con i dati epidemiologici della emergenza sanitaria in corso che sono in netto miglioramento per noi lucani, e per buona parte dell’Italia ( e non certamente per il bel dato di oggi solamente) e dopo 50 giorni di isolamento, credo che il governo nazionale e le regioni possano e debbano iniziare da subito a lavorare alla fase 2, che deve essere fatta necessariamente per aree geografiche, perche diversa è la virulenza pandemica.

Concordiamo con la decisione che le scuole devono restare chiuse sino alla fine dell’anno scolastico, continuare a tenere gli stadi chiusi, i divieti di assembramento, che i negozi già operativi devono continuare ad operare al loro interno con limitazione della presenza dei clienti, chiusura delle frontiere regionali, ed altro ancora, tutto questo anche per mesi se necessario, ma ora è indispensabile predisporre atti e ordinanze, a vari livelli decisionali, che permettano alle persone di poter uscire dalle proprie abitazioni con una maggiore flessibilità e senza dover autocertificare nulla.

Credo che la democrazia non è ancora sospesa, e se lo fosse stata, doveva deliberarla il parlamento italiano e non certamente un uomo solo al comando, ( ci sono già alcuni costituzionalisti che stanno mettendo in forte dubbio la legittimità del continuo prorogare della limitazione delle persone con la motivazione sanitaria da parte del governo. Né possiamo escludere la nullità, da parte dei giudici, in fase di ricorso, delle sanzioni per mancanza delle motivazioni riportate dalle reiterate autocertificazioni ).

Ed è stata più che responsabile l’opposizione a far decidere tutto all’Avvocato, altro che mancanza di collaborazione delle stesse.



Perché prendere provvedimenti, come quelli draconiani sulla questione, decisi da uno solo, è stato possibile solamente perché in atto una tregenda sanitaria.

Il premier ungherese, Orban, si è dovuto far autorizzare dal proprio parlamento per decidere sul da farsi ( e comunque viene chiamato più o meno dittatore).

Pertanto, pur mantenendosi parti delle cautele sino ad ora osservate, e visto che il per il sud Italia e la Lucania, in particolar modo, la gestione della fase acuta dell’emergenza ha dato buoni risultati, sia pure con gravi ritardi nella sua partenza, cosa che necessariamente dovrà essere acclarata nel tempo, occorre andare oltre.

Ovviamente più per merito della responsabilità dei cittadini lucani e italiani, che delle varie ordinanze governative, pasticciate e confuse.

Ma le attività e la libertà delle persone devono ora essere garantite, sia pure con tutti gli accorgimenti di questo mondo, soprattutto sui luoghi di lavoro.

Tenere milioni di italiani ancora chiusi nelle case sta’ facendo salire malcontento ed irritazione, specie in quelle famiglie con bambini o con persone che necessitano di stare anche in luoghi aperti.

Infine, sarebbe pure giunta l’ora di chiamare “distanza fisica” ciò che da mesi viene chiamato, erroneamente, “distanziamento sociale”, (come giustamente fa notare il prof. Francesco Sabatini, presidente emerito dell’Accademia della Crusca, la bibbia della lingua italiana), in quanto esso significa tutta un’altra cosa, ben più cupa ed inquietante.

Sarebbe interessante conoscere, fra un po’ di tempo, anche da quale mente eccelsa è partita questa infelice quanto assurda espressione.

Anche perché pur in mezzo ad una tragedia sanitaria bisogna con responsabilità usare i mezzi di informazione.

L’informazione è una cosa , la “ bulimedia” è altro.

14/04/2020

Leonardo Rocco Tauro

Assemblea Nazionale Fratelli d’Italia