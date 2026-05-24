Diso: Al centro, al centro !Ma servono identità, volontà e riformismo

E,naturalmente, un contenitore,un programma e riferimenti organizzativi che aggreghino aldilà delle nostalgie per la Balena bianca che si è arenata e poi sezionata sotto i colpi di Tangentopoli e le lusinghe, le adesioni ad altri progetti che hanno fatto ‘’galleggiare’’ nel panorama politico del BelPaese gli equilibri di centro. Pierluigi Diso, che continua a fare politica, a guardarsi intorno e a cercare nuove strade per un progetto che – probabilmente- attende mosse e compromessi di una nuova legge elettorale con posizionamenti da far emergere e mettere a punto, riprende la questione e lancia più di una provocazione ricordando quanto è stato perso e si può fare per rendere accogliente quella che oggi è un’isola centrista circondata dal protagonismo di tanti isolotti, in attesa di gettare ponti di coordinamento o di fusione. E allora il riferimento a don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare italiano ci sta, per indurre i ‘’credenti’ della politica di impegno a fare un passo avanti. Ma servono identità, volontà e riformismo. Chi ci sta si faccia avanti, aldilà del ‘’poi vediamo…’’ di incontri, convegni e in attesa che la Provvidenza faccia la sua parte.



LE RIFLESSIONI DI DISO

Il dibattito su un nuovo centro politico in Italia è tornato al centro della scena a causa della forte polarizzazione e delle difficoltà di allineamento sia del centrodestra che del centrosinistra. Le prime manovre cominciano a vedersi: c’è Forza Italia guidata da Tajani e Marina Berlusconi che vuole occupare lo spazio centrale, definendosi l’unica grande forza del centro politico italiano, nel tentativo di attrarre anche moderati scontenti dell’opposizione. Ci sono i c.d. “riformisti” di Calenda e di Renzi, che però subiscono rallentamenti nei sondaggi, anche se quest’ultimo è forse il guastatore del Governo Meloni. Poi ci sono le piccole formazioni come l’UDC ed altri che al momento tentano di raggruppare i “centristi” attorno al tavolo. Ma il “centro” è l’eterna tentazione senza fine, come la definirono anni fa due filosofi, Bobbio e De Noce. Lo “schieramento di centro” è oggi quello che più di tutti è richiesto dall’elettorato, perché rappresenta il tentativo storico di mediare, fungendo da argine alle polarizzazioni. Più che un’ideologia definita, è una cultura del pragmatismo che ha dato stabilità istituzionale e coesione sociale attraverso riforme graduali piuttosto che fratture radicali. Il concetto di centro affonda le sue radici nella classicità e nel pensiero liberale. La sua ragion d’essere si fonda sulla ricerca del “giusto mezzo, per evitare gli estremi; sul pragmatismo amministrativo, per sostituire le grandi visioni utopiche con la risoluzione graduale dei problemi sociali, aggregando diverse anime ed estrazioni sociali sotto valori condivisi, moderati, smussando i conflitti di classe. Il centro ha plasmato profondamente la storia politica europea ed italiana dal secondo dopoguerra a “mani pulite” ed i partiti di ispirazione cattolica e popolare sono stati per decenni il baricentro del sistema politico. Dal centrismo degasperiano, la Democrazia Cristiana ha guidato il Paese alleandosi con forze minori laiche e repubblicane, isolando costantemente le estreme (il Partito Comunista e il Movimento Sociale Italiano). Il centro ha rappresentato il perno per l’ancoraggio dell’Italia nel blocco occidentale e atlantico, gestendo la complessa transizione democratica e il boom economico. Con la fine della Guerra Fredda e il crollo dei partiti tradizionali, lo schieramento di centro si è frammentato ma non è scomparso; sono nati il centrismo bipolare che ha agito come “ago della bilancia”, alleandosi alternativamente con il centro-destra o con il centro-sinistra, mentre in Europa si è consolidato il Partito Popolare Europeo – PPE.



Nel XXI secolo il ruolo del centro è stato storicamente criticato di immobilismo per la sua ricerca costante del compromesso e la conservazione dello status quo, per poi essere schiacciato dai poli opposti, costringendo i moderati ad adattarsi continuamente a nuove geografie politiche. Ecco il “ritorno al centro” in politica che non è una questione di collocazione geografica, geometrica o di equidistanza matematica, ma una scelta programmatica e culturale. Significa abbandonare la polarizzazione ideologica degli estremi per abbracciare pragmatismo, riforme e mediazione, rispondendo al bisogno di governare la complessità sociale ed economica. Sempre in molti oggigiorno guardano e sperano in un centro come spazio politico che diventi il perno della stabilità, per favorire alleanze variabili basate sui contenuti anziché sugli slogan; per evitare solo calcoli elettorali, in vista di un vero progetto politico di centro con le radici nel liberalismo, riformismo e popolarismo, che promuovono l’economia di mercato accompagnata da una forte equità sociale. Questo sarà il prossimo antidoto, e funzionerà senz’altro, alla crescente disaffezione e all’astensionismo elettorale. Solo un centro forte può tornare a intercettare chi rifiuta l’estremismo, puntando sulla competenza, sul merito e sulla difesa dei diritti. Don Luigi Sturzo in un suo discorso disse “occorre che i cattolici riprendano coraggio, senza bisogno di cercare a sinistra alleati infidi, né a destra collaboratori malevoli; ma curando di essere sé stessi, affrontando le difficoltà che la vita stessa impone e correggendo certi errori del recente passato che ne hanno alterato la linea”. Mai discorso fu più attuale per spingere le menti a ricercare gli ideali su cui fondare ogni sana azione politica (giustizia e libertà).

Pierluigi Diso