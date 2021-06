E alla fine il consiglio comunale di Matera, dopo aver acquisito il parere legale del segretario generale Angela Ettorre, ha votato all’unanimità la ”valutazione della permanenza dell’interesse pubblico per il progetto ” Mensa dei bisognosi don Giovanni Mele”, che sarà realizzato al rione Piccianello con risorse di privati. Un passaggio necessario, non perchè non si ritenesse di interesse pubblico e sociale il progetto come hanno ribadito tutti i consiglieri, sindaco Domenico Bennardi e assessore Rosa Nicoletti in testa, ma per evitare che si creasse un precedente sul piano procedurale e politico. Consiglio comunale, pertanto, rinfrancato dai riferimenti al Codice civile sulla facoltà dell’Ente locale di andare in deroga a una convenzione, scaduta nel frattempo, e con un iter avviato e votato nella passata Amministrazione comunale. Ma che non ha avuto seguito nella cantierizzazione dei lavori, per decisioni e motivi che attengono ai soggetti privati. L’alternativa, senza il parere del segretario generale, sarebbe stato quello di rivedere la convenzione e ritornare in consiglio, perdendo altro tempo. Tutto è bene quel che finisce bene, pertanto, e ”disco verde” per il progetto, rivisto rispetto alla stesura iniziale e con volumetrie più contenute. Il Comune, comunque, entro sei mesi potrà verificare l’andamento dei lavori.



L’approvazione del punto è stata, anche, l’occasione per ricordare la figura di don Giovanni Mele, un sacerdote che ci metteva cuore, anima e faccia, per aiutare i bisognosi senza clamori. Figura ”unica e coerente”, come lo ricordiamo in tanti, al rione Piccianello, che ha lasciato un profondo ricordo di gratitudine per quanto ha insegnato e testimoniato . Probabilmente, come ha ricordato il consigliere Mario Montemurro, avrebbe deciso diversamente sul come aiutare gli ultimi. Ma resta la validità della via tracciata, con la mensa (per la quale è stato auspicato un sostegno finanziario) e altre attività solidali portate avanti, tra alti e bassi, e non pochi sacrifici da quanti ne hanno poi raccolta l’eredità. Attendiamo ora che parta il cantiere con l’abbattimento del vecchio rudere dell’ex Esab, poi Alsia di via Cererie. Un tassello di inclusione sociale per l’intera città e, chissà, che un quartiere dalle tante peculiarità non sia l’inizio di una svolta nel percorso di riqualificazione. Finora parziale e riduttiva,come hanno dimostrato gli interventi pur necessari del bando periferie, ma su un terzo del rione. Il resto è ancora sulla carta,tra annunci, cantieri e progetti lasciati a metà o non avviati.