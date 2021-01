Uno scarno comunicato che dice tutto e non dice niente, dopo l’incontro che il presidente della giunta regionale di Basilicata Vito Bardi, ha avuto a Roma con i ‘riferimenti regionali” dei quattro partiti ( Fi, Fdi, Lega e Cambiamo) che sostengono la maggioranza in Regione. Un vertice nella Capitale dopo le dimissioni dell’assessore alle attività produttive Francesco Cupparo e la spaccatura con il consigliere Giovanni Vizziello sul voto negativo in consiglio per la nascita della nuova società, che dovrebbe gestire i Consorzi per lo sviluppo industriale dalla storia e dalla debitori differente.



La punta dell’iceberg di un confronto – da quanto letto finora-che riguarda anche altre questioni, tra protagonismi e percorsi non condivisi nei metodi, nei contenuti e negli obiettivi. Acqua sul fuoco per ora , ma non sappiamo se la situazione sia stata ricomposta e come. Niente crisi, rimpasti, avvicendamenti, compensazioni come sembrava potesse essere per rilanciare l’azione dell’esecutivo. Tutti fermi al loro posto, con gli stessi equilibri, qualche rancore, diffidenze, per non rompere equilibri che nel caso di nuovi ingressi in giunta finirebbero per portare altri guasti. E restano sulla porta anche i possibili ingressi di ”responsabili” dai banchi dell’opposizione. Non ce ne meraviglieremmo più di tanto, visto il trasversalismo comprensoriale che caratterizza da sempre la politica lucana. L’economia della Basilicata, intanto, continua a fare passi indietro e i 4000 giovani che abbandonano la regione – come riportano recenti statistiche- non fanno notizia. La cenere è bene che si accumuli sotto al tappeto e che il fuoco, quando sarà il momento, la ravvivi.



Bardi: maggioranza compatta, avanti con le riforme

Il Presidente della Giunta Regionale Vito Bardi ha incontrato, questa mattina a Roma, i riferimenti regionali dei quattro partiti che compongono la maggioranza.

L’incontro è servito a fare il punto sulla situazione politica ed amministrativa della Regione.

Dalla riunione è emersa la volontà unanime di continuare con l’attuale coalizione e di rilanciare l’azione di governo al fine di ottimizzare l’opera fin qui svolta.

Gli esponenti regionali, su richiesta del Presidente, hanno garantito una maggiore e costante sinergia tra i livelli politici ed istituzionali della maggioranza che ha conquistato la guida della Regione Basilicata. La riunione si è conclusa con l’impegno di proseguire sull’applicazione del programma di coalizione e sulla linea delle riforme che sta caratterizzando il governo di centrodestra in Basilicata.