La lunga marcia dell’emancipazione femminile ha avuto tappe rivoluzionarie…nel solco di stravolgimenti storici,politici e sociali come la Rivoluzione di Ottobre del 1917 in Russia, che coincise con il voto alle donne. E la cosa – come riporta la nota dell “Ass. Karl Marx 2018” per Casa Museo Storia del Comunismo e della Resistenza di Matera- anticipò sul piano sostanziale riforme, che sarebbero venute con impostazioni e risultati diversi in Occidente. Lenin, di fatto, tenne separate competenze civili e religiose, aprendo la strada al divorzio e al riconoscimento di eventuali figli illegittimi. Pari opportunità all’ingresso, ai diritti e alla retribuzione nel mondo del lavoro come dimostrarono i numeri sulla presenza del lavoro nelle diverse categorie produttive. Una apertura e una considerazione che riguardò, via via anche le arti, e il cinema – formidabile veicolo di comunicazione- fu tra questi.



Ricordiamo “Le donne di Ryazan (Babya Ryazanske)’’ un film muto del 1927, primo lungometraggio realizzato da una donna in Urss, la regista Olga Preobrazhenskaya attrice e regista,che fu allieva di Stanislavskij . Un film del femminismo pionieristico russo, incentrato sulle figure di Anna, vittima delle tradizioni patriarcali, e Vassilisa, che incarna la ribellione e il cambiamento. E da allora di strada ne è stata fatta tanta per raggiungere gli obiettivi dell’emancipazione.



Il nostro 8 Marzo. RUSSIA 1917, LA RIVOLUZIONE CHE NASCE IL GIORNO DELL’EMANCIPAZIONE DELLE DONNE NON POTEVA CHE AVERE UN VOLTO FEMMINILE!

Nel 1917, con grande anticipo rispetto ad altre potenze mondiali, la Russia sovietica introdusse il diritto di voto alle donne. Venne così proclamata la parità di diritti tra uomo e donna in tutte le sfere della vita pubblica: una sfida alle usanze secolari, all’epoca ancora profondamente radicate nella società.



Il merito di questa parità di genere va alla gloriosa Rivoluzione d’Ottobre. Nel 1919 Vladimir Lenin infatti scrisse: “Negli anni del potere sovietico, in uno dei paesi più arretrati d’Europa è stato fatto molto di più per l’emancipazione delle donne di quanto sia stato fatto in 130 anni in tutte le repubbliche ‘democratiche’ del mondo”. Proseguendo con questo paragone, Lenin aggiunse: “Istruzione, cultura, civilizzazione, libertà… tutte queste altisonanti parole sono accompagnate, in tutte le repubbliche capitaliste borghesi del mondo, da una serie di leggi incredibilmente infami, sporche in modo ripugnante, bestialmente grossolane, che stabiliscono disuguaglianza nel matrimonio e nel divorzio, che stabiliscono disuguaglianza tra i figli nati fuori dal matrimonio e quelli ‘legittimi’, e che concedono privilegi agli uomini, umiliando e degradando la donna”. “La Repubblica sovietica, la repubblica degli operai e dei contadini, ha inflitto un duro colpo a queste leggi e non ha lasciato in piedi nemmeno una sola pietra della torre di bugie e ipocrisie borghesi”, dichiarò con orgoglio il leader bolscevico.

Di fatto, la Russia sovietica separò il matrimonio dalla chiesa. I figli illegittimi ottennero gli stessi diritti di quelli legittimi. E alle donne vennero concessa la possibilità di divorziare.



Vari campi delle attività economiche aprirono le porte alle donne, che godevano degli stessi diritti degli uomini anche per quanto riguarda il salario minimo e le ferie retribuite. Ottennero anche un permesso di maternità remunerato ed ebbero accesso a un sistema di protezione volto a garantire la sicurezza e l’igiene sul luogo di lavoro. Non stupisce quindi che in soli sette anni, dal 1923 al 1930, il numero di donne che iniziò a lavorare aumentò da 423.200 a 885.000. Alle donne vennero poi concessi gli stessi diritti politici degli uomini. Già negli anni Venti, 600 donne sovietiche ricoprivano ruoli di presidio di villaggi e città. Una grandiosa rivoluzione che avviò un profondo processo di rottura con il ruolo tradizionale ricoperto dalla donna all’interno della società prerivoluzionaria russa, e che dette un impulso straordinario alla lotta per i diritti delle donne in tutto il mondo. ( “Ass. Karl Marx 2018” per Casa Museo Storia del Comunismo e della Resistenza)