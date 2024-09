Diritto di cittadinanza. Si firma on line…per il referendum

Un sorriso e una firma per ” Figli e figlie d’Italia” .Le prime proiezioni danno già a 300.000 le firme raggiunte ( il traguardo è a 500.000) per la richiesta di referendum , con tanto di quesito, presentata dal segretario di +Europa, Riccardo Magi, presso la Corte Cassazione.



In sintesi gli stranieri potrebbero chiedere la cittadinanza italiana se sono residenti ”legalmente” nel nostro Paese da almeno cinque anni rispetto ai 10 attuali. Un percorso di ”naturalizzazione” , diverso dallo jus soli (diritto di suolo) per chi nasce in Italia o jus sanguinis se nati da genitori italiani. Michele Morelli,ci ha segnalato questa opportunità, che consentirebbe di regolarizzare tante situazioni paradossali o al limite del paradosso, invita a sottoscrivere on line dalla pagina web di +Europa https://www.piueuropa.eu/ e sul sito https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open. E mentre scriviamo ci è giunto il link anche dal presidente di Anci Basilicata, Andrea Bernardo. Un invito a passare parole e magari lo faranno altri, per dare uno scossone al Parlamento e al Governo che per opposti motivi hanno tempi, volontà e disegni diversi. Gli immigrati, come gli italiani che continuano ad andar via sono una risorsa. Molti sono giovani .Il Paese ha bisogno di loro..

referendum online è necessario accedere alla piattaforma attraverso questo link https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open.



REFERENDUM CITTADINANZA

La normativa in vigore stabilisce che la cittadinanza italiana possa essere concessa al cittadino straniero legalmente residente nel territorio della Repubblica da almeno 10 anni. Il presente quesito propone di dimezzare tale termine, riportandolo a 5 anni, com’era previsto dalla legislazione prima del 1992 e com’è stabilito in diversi altri Stati UE.

Ai fini della concessione della cittadinanza, oltre alla residenza ininterrotta in Italia (che questo Referendum propone di ridurre a 5 anni) resterebbero invariati gli altri requisiti già stabiliti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, quali: la conoscenza della lingua italiana, il possesso di adeguate fonti economiche, l’idoneità professionale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica.



In Italia le persone in possesso di questi requisiti che potrebbero beneficiare direttamente o indirettamente (figli minori conviventi) dell’intervento proposto sono circa 2,5 milioni.

Quesito iniziativa

«Volete voi abrogare l’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”;

nonche’ la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?».

