Diritti, crisi, libertà, pace..il Cub insiste: Non si può stare a guardare!

Peccato, pioggia a parte, attivisti della Confederazione unitaria di base (Cub) guidati dal responsabile provinciale Antonio Nacci e alcuni cittadini che al richiamo di temi di pubblico interesse ci sono con impegno, bandiere e con le canzoni di lotta di sempre dei Modena City Ramblers, Pierangelo Bertoli, Paolo Pietrangeli senza dimenticare i classi come ” Fischia il vento” diffuse da ”radio Piazza…”. Ma loro sono rimasti lì sotto i portici del palazzo dell’Annunziata per ricordare i motivi della presenza, legata alla manifestazione di Torino pro ”Askatasuna”, il centro sociale chiuso nel dicembre scorso e per altri motivi che vedono nel nostro Paese regredire, a colpi di norme restrittive, circolari, spazi di libertà e partecipazione https://giornalemio.it/politica/non-state-li-a-guardare-con-il-cub-in-piazza-a-matera-a-lottare/. ”Mi sono adoperato per sensibilizzare sui social e con contatti diretti – dice il coordinatore del Cub Antonio Nacci- sui temi della manifestazione. Tanta attenzione,anche in relazione al fatto che a Matera non ci si organizza per tempo e che quanto sta accadendo nel mondo con guerre che vedono il massacro della popolazione civile, nella società, nella scuola,in materia di giustizia sui luoghi di lavoro e in Parlamento deve comunque coinvolgere quanti hanno a cuore la difesa della Costituzione, nata dalla Resistenza, e che quest’anno compie 80 anni. Non si può stare a guardare…” Venite qui a lottare, concludeva uno slogan di piazza di 50 anni fa. Altri tempi. Ma il futuro del Belpaese, pioggia del 31 gennaio a parte, è coperto di nubi…

