In una diretta facebook, il Sindaco di Matera poco fa si è rivolto ai cittadini facendo il punto sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sulla situazione di contagio nella città con casi di positività sempre in aumento.

In merito al nuovo sistema di raccolta partito poche settimane fa, il primo cittadino ha stigmatizzato l’episodio degli operatori che avevano raccolto tutti i rifiuti di un condominio senza separarli, in quanto lancia un pessimo segnale ai cittadini impegnati in questo cambio di sistema che inevitabilmente prima di arrivare a regime comporta qualche difficoltà. Ha invitato i cittadini a continuare a segnalare i disservizi che insieme alla ditta si cercheranno rapidamente di superare. Il Sindaco ha anche parlato della intenzione di raddoppiare l’unico Centro di raccolta dei rifiuti ingombranti attualmente esistente nel rione Agna, con un altro nella zona Nord della Città. Sul tema c’era già stata una conferenza stampa di cui ha scritto Franco Martina (https://giornalemio.it/ambiente/per-la-raccolta-rifiuti-ordinanza-e-spicheraggio/).

Circa la situazione dell’emergenza sanitaria Bennardi ha ricordato che in città vi sono 218 positivi con 41 casi registrati nella sola giornata odierna. L’invito è a stare attenti e a rispettare le prescrizioni.

