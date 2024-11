Diretta on line su “Futuro Stellantis e Piano SURE” con l’eurodeputato Pasquale Tridico

Domani, alle ore 13:45, sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle Basilicata (https://www.facebook.com/basilicata5stelle), si terrà una diretta dedicata al futuro di Stellantis e al Piano Sure, incentrato su politiche industriali e transizione ecologica. Interverranno: Pasquale Tridico, europarlamentare ed ex Presidente dell’Inps, promotore del Piano Sure; Viviana Verri e Alessia Araneo, consigliere regionali impegnate sul fronte della sostenibilità e del lavoro; Arnaldo Lomuti, deputato impegnato in materie di pace, disarmo e sviluppo sostenibile. “La discussione -come si legge in una nota- si concentrerà su due temi cardine: la transizione ecologica nel settore automotive e le opportunità offerte dal Piano Sure, strumento chiave per il sostegno economico e sociale in un’epoca di cambiamenti strutturali. In un momento di profonda trasformazione, il futuro di Stellantis e delle sue filiere produttive si intreccia con le sfide dell’industria automobilistica globale, chiamata a conciliare innovazione, livelli occupazionali e sostenibilità ambientale. L’evento rappresenta un’occasione unica per approfondire gli strumenti necessari al rilancio economico e per garantire un equilibrio tra sviluppo industriale e tutela dei lavoratori. In occasione di questo appuntamento, l’on. Tridico illustrerà anche l’interrogazione sul caso “Favorit” presentata al Parlamento europeo. La transizione ecologica è il cuore della politica industriale del futuro: sostenere il cambiamento oggi significa costruire un domani migliore per tutte e tutti.”

