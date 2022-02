E dopo le dimissioni/non dimissioni dell’assessore Cupparo che è rimasto sempre lì seduto sulla poltrona. Ecco che s’avanzano le “dimissioni non irrevocabili” perchè “finalizzate a verificare l’esito di un confronto con l’intera giunta” dei due assessori della Lega Fanelli e Merra.

Ad annunciare questa accelerazione di una verifica della maggioranza di governo della Regione Basilicata è stato il commissario regionale, Roberto Marti che ha detto: “La Lega ha deciso di ritirare i due assessori regionali Francesco Fanelli (all’agricoltura, oltre che vicepresidente della giunta) e Donatella Merra (infrastrutture). Domani porteremo le nostre richieste al presidente Bardi e agli partiti del centrodestra, anche per quel che riguarda il rinnovamento del management regionale. Non si tratta di una crisi, ma di una verifica politica. Ribadiamo piena fiducia al governatore Bardi“.

In soldoni, dunque, la Lega che ora- dopo gli acquisti per cambio di casacca in corso d’opera- con 6 consiglieri su 21, ha il gruppo più nutrito nell’assemblea regionale, batte cassa per quanto riguarda il numero delle postazioni, con Bardi chiamato a rispolverare il vecchio manuale Cencelli.

E il commissario della Lega Marti sembra mettere anche le mani avanti sulle ipotesi ventilate di allargamento della coalizione ad altri partiti, quando dice che “la Lega vuole portare a casa gli impegni assunti con la maggioranza con cui siamo stati sottoposti al voto dei lucani“.

Vedremo gli sviluppi.

Nel frattempo cominciano ad esserci le prese di posizione delle altre forze politiche che riportiamo a seguire.

M5S: “Le moine della Lega per contrattare poltrone e posizioni strategiche per l’attuazione del PNRR”

Il manipolo leghista in Consiglio Regionale si è riunito per annunciare il ritiro dei suoi due assessori dalla giunta nell’ottica di attuare quella che è stata da loro definita “verifica”. A capeggiare l’armata brancaleone leghista vi erano il Senatore Pepe da Tolve e il Senatore Marti da Lecce.

Dal tenore delle dichiarazioni, più che ad una verifica, sembrerebbe che la lega si sia lanciata in una vera e propria opa sul governo regionale e sul suo assetto amministrativo. Inutile nasconderlo: i denari del PNRR fanno gola a più di uno e, il partito di maggioranza relativa, vorrebbe partecipare al banchetto, attraverso propri emissari di fiducia. Altrimenti non si spiegherebbe questa fantomatica verifica da parte di chi ha governato gomito a gomito col Presidente Bardi.

Domani dovrebbe esserci l’ennesimo tavolo allargato di maggioranza col Presidente Bardi per stabilire tempi e modalità di questo tagliando. Auspichiamo vivamente che riprenda quanto prima l’attività effettiva del Consiglio Regionale e delle Commissioni.

Infine, ricordando le verifiche a cui eravamo sottoposti alle scuole elementari, possiamo affermare che questa maggioranza, Lega in primis, è ampiamente al di sotto della sufficienza e viaggia verso una sicura bocciatura alla fine dell’anno scolastico.”

Gianni Perrino, Gianni Leggieri, Carmela Carlucci -Movimento 5 Stelle Basilicata – Consiglio Regionale

Il Partito Democratico Basilicata, invece definisce la vicenda: “Una canzone d’amore buttata via. Utilizziamo Vasco Rossi, che oggi compie 70 anni, per descrivere quello che succede in Via Verrastro.”

“Mentre il tempo scorre sulle grandi questioni come il PNRR, la transizione, il lavoro, le crisi aziendali e la cultura, negli uffici regionali va in scena una commedia politica. La Lega Nord annuncia le dimissioni dei propri assessori e chiede al Presidente Bardi un cambio di passo.

Si auspica che le dimissioni questa volta siano reali e che non venga mutuato il “modello Cupparo”, di chi le annuncia solamente. I lucani sono stufi di questo continuo tira e molla.

Una canzone d’amore buttata via, quella del CDX lucano, che ha saputo unirsi con l’unico interesse di gestire il potere senza mettersi al servizio dei cittadini. Ed è proprio sul potere che si fonda questa crisi istituzionale, nel ridisegno degli assetti e non sulle questioni sociali da affrontare con urgenza.

Se il Presidente Bardi non è in grado di assicurare le risposte e la solidità che ci si aspetterebbe da un Presidente e dalla sua Giunta, lasci la guida della Regione. Sarebbe opportuno che ne riferisse immediatamente in Consiglio Regionale.

Tranquillizziamo il senatore Pepe: il Partito Democratico non ha nessuna intenzione di fare da stampella alla peggiore destra lucana. Peggiore nel merito e nel metodo, peggiore nell’etica e nella morale.”

Raffaele La Regina, Segretario PD Basilicata

Roberto Cifarelli, Capogruppo PD Consiglio Regionale

ArticoloUno: “La destra contro la Basilicata e contro i lucani”

“L’ennesimo danno alla nostra Regione.” Così ha detto Carlo Rutigliano, Segretario Regionale di Articolo Uno Basilicata, commentando l’annuncio delle dimissioni degli Assessori della Lega, Fanelli e Merra, aggiungendo che:

“Questa destra si dimostra essere, ad ogni occasione, contro la Basilicata e contro gli interessi dei cittadini lucani. Abbiamo bisogno di sfruttare le risorse del PNRR di attrarre nuovi investimenti per creare posti di lavoro, di combattere la pandemia, non di perdere tempo in bisticci per postazioni e incarichi.

Il Presidente Bardi dica con chiarezza se è in grado di governare, oppure la parola torni ai cittadini lucani. La Basilicata merita di più.”