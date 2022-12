Dica ‘’33’’. Il piano operativo è carente di organici. Profetico Leone…

Abbiamo letto la “bozza’’ ( e tale è) della Regione Basilicata in tema di “PROVVEDIMENTO GENERALE DI PROGRAMMAZIONE DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE ai sensi del DECRETO 23 maggio 2022, n. 77 Piano Operativo Territoriale Anno 2022’’ e ci ha colpito la dovizia di proiezioni sulle cose da fare, con risorse che immaginiamo debbano arrivare dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ( Pnrr) e con una dotazione di organici, deficitaria già oggi visto come è ridotta la sanità locale e con difficoltà croniche soprattutto a Matera e provincia. Con irresponsabilità e responsabilità ben chiare, a seguito dell’accentramento di ruoli e funzioni in quel di Potenza avviato con le giunte di centrosinistra e proseguite con questa di centrodestra. Il Piano Operativo, che prevede l’impiego di un numero sempre più risicato di medici di medicina generale, infermieri di comunità e una serie di figure dirigenziali. tra anglicismi corredati in coda da una legenda di ‘’Acronomi’’ ( senz’altro un errore di battitura) elenca le tappe della riorganizzazione annunciati in passato tra Case e Ospedali di Comunità, telemedicina e modelli di Hub & Spoke (letteralmente “mozzo e raggi”). Cosa è ? Il web ci dà una mano…“Un modello organizzativo, preso in prestito dall’aviazione civile americana che parte dal presupposto per cui determinate condizioni e malattie complesse necessitano di competenze specialistiche e costose. Non possono quindi essere assicurate in modo diffuso e capillare su tutto il territorio’’. Per una regione che ha la pista Mattei in attesa di decollo va bene. Significa che siamo alla fase di studio e con una tempistica che indica l’avvio del Piano, nella sua gradualità procedurale, per gli inizi di febbraio 2023. Vi risparmio l’analisi di grafici e voci su funzioni e grafici della sanità che verrà.



Ma ritorniamo volentieri con obiettività all’interrogativo che l’ex assessore regionale alla Sanità, Rocco Leone (ex Fi ora in Fdi) pose all’ex ministro della Sanità del governo Draghi, Roberto Speranza (Articolo 1) durante le giornate del Lavoro organizzate a Matera nel 2021, che aveva illustrato (dalle case della salute agli ospedali di comunità alla telemedicina) tutte le novità del Pnrr. “Tutto bello quanto previsto dal Pnrr salute – disse ‘’in sintesi’’ Leone- ma che per farle funzionare, garantire servizi richiedono personale medico e infermieristico anche per turni di 24 ore.Dove li prendiamo, visto che da noi non vengono e concorsi e rinunce lo confermano?’’. Analisi dalle tante risposte, ma con un denominatore comune. La sanità lucana non ha appeal e le professionalità preferiscono andare altrove dove l’offerta è più allettante e le condizioni di lavoro sono migliori. Vero è che l’offerta è in calo e né tantomeno, ci riferiamo alla Basilicata, si dovranno attendere i primi laureati di una dispendiosa facoltà di medicina a numero chiuso, che non era e non è la priorità della sanità di Basilicata. Senza dimenticare che la migrazione sanitaria tocca non solo i cittadini, ma anche – in alcuni casi, e la provincia di Matera ne è un esempio-anche medici e infermieri. Il Pnrr? La centralità e la necessità di rilanciare la Sanità Pubblica dopo i disastri dalla pandemia da covid? Speranza l’aveva ribadito. Ma nei fatti il problema resta e si è incancrenito e con una pericolosa deriva, legata a quel percorso di autonomia differenziata che vede insieme regioni forti di centro sinistra e centro destra, dall’Emilia Romagna alla Lombardia. L’obiezione d Leone, piaccia o no, resta,insieme a quella di tanti cittadini di Basilicata delusi dalla politica dei rinvii e del ”faremo” che non dà alcuna risposta alla domanda di Sanità e pubblica in particolare, enunciata dalla Costituzione, ma che continua a subire depotenziamento e cancellazioni di servizi. Buona lettura della Bozza…

bozza decreto 77

PUO’ SERVIRE PER ORIENTARSI

Acronomi (Acronimi)

ADI Assistenza Domiciliare Integrata

ASL Azienda Sanitaria Locale

ASM Azienda Sanitaria Materana

ASP Azienda Sanitaria Potentina

AST Ambiti Socio Territoriali

CdC Case della Comunità

COT Centrale Operativa

CUP Centro Unico di Prenotazione

D.Lgs. Decreto Legislativo

DM Decreto Ministeriale

DPI Dispositivi Protezione Individuale

EMU Emergenza Urgenza

ICC Indice di Comorbidità Charlson

ICT Information Comunication Tecnology

IFeC Infermiere di Comunità

LEA Livelli Essenziali di Assistenza

MMG Medico di Medicina Generale

NEA Numero Europeo Armonizzato

NUA Numero Unico Armonizzato

OdC Ospedale di Comunità

PAD Piano Attuativo Distrettuale

PAI Piano Assistenziale Individuale

PASD Piano Attuativo Sociale Distrettuale

PAT Piano delle Attività Territoriali

PDTA Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale

PdZ Piano di Zona

PLS Pediatra di libera Scelta

PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

PUA Punto Unico dI Accesso

RSA Residenze Sanitaria Assistenziale

RSP Residenza Sanitaria Protetta

SAI Specialisti Ambulatoriali Interni

SSR Servizio Sanitario Regionale

UCA Unita di Continuità Assistenziale

UCAD Ufficio di Coordinamento Attività Distrettuali

UOC Unità Operativa Complessa

UOS Unità Opera Semplice

CSM Centro Salute Mentale