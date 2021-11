Giuseppe Di Vagno, martire pugliese, socialista, trucidato dai fascisti come Giacomo Matteotti e poi Tommaso Fiore, meridionalista di punta, che nel dopoguerra, ne descrisse opera, idee, da trasmettere alla generazioni che avrebbero portato alla stagione delle libertà democratiche, conquistate sul campo a prezzo della propria vita per un futuro di riscatto e di speranza. A parlarne domani 11 novembre ad Altamura (Bari), alle 18.30, presso l’Agorateca lo scrittore Fulvio Colucci che presenterà il libro ‘’ Giuseppe Di Vagno- Tommaso Fiore, socialisti e antifascisti del Sud’’. Un tuffo nella memoria, come accaduto di recente per Campo 65, a tutela di un presente che subisce attacchi subdoli o diretti, tra negazionismi, intolleranza, spinte sovraniste e riduzioni degli spazi di libertà. A parlarne con l’autore Giuseppe Dambrosio, presidente del Circolo delle Formiche e Gianvito Mastroleo, presidente della Fondazione “Giuseppe Di Vagno- 1889-1921”. Toccherà al collega Pasquale Dibenedetto, che coordinerà la serata, offrire ai relatori spunti di riflessioni e proposte per portare avanti l’opera di Di Vagno e Fiore.



Giuseppe Di Vagno e Tommaso Fiore: due vite e due storie politiche che si intersecano e si incontrano. Un rapporto, basato su radici ideali ed esperienze formative comuni, e tuttavia dialettico, che l’omicidio del primo, per mano dei fascisti, esattamente 100 anni fa, interruppe bruscamente. L’approfondimento di questa relazione politica e culturale e la presentazione del libro di Fulvio Colucci, edito da Radici Future Produzioni, “Giuseppe Di Vagno, martire socialista”, saranno al centro dell’incontro organizzato dalle associazioni culturali Eutropia e Circolo delle Formiche in programma giovedì 11 novembre alle 18.30 nella Agorateca-Biblioteca di Comunità di Altamura, in via Stefano Lorusso 1, accanto all’istituto scolastico “Tommaso Fiore”. Con l’autore dialogheranno Giuseppe Dambrosio, presidente del Circolo delle Formiche, e Gianvito Mastroleo, presidente della Fondazione “Giuseppe Di Vagno- 1889-1921”. Coordinerà il giornalista Pasquale Dibenedetto-Adnkronos.



Proprio attraverso le pagine autobiografiche pubblicate nel dopoguerra dal meridionalista altamurano (i due furono anche compagni di studi, oltre che entrambi militanti socialisti, accomunati da un approccio pragmatico e concreto ai problemi) si riescono a comprendere il percorso politico, la formazione e le scelte di Di Vagno, avvocato, giornalista, deputato e pubblico amministratore, grande oratore, conosciuto anche come il ‘gigante buono’ di Conversano o il ‘Matteotti del Sud’, precedenti alla sua fine tragica avvenuta a soli 32 anni durante una spedizione punitiva nel settembre 1921. L’anno successivo, il fascismo, con la marcia su Roma, si impose in tutta Italia. Come ha ben detto l’autore, Fulvio Colucci, giornalista tarantino de La Gazzetta del Mezzogiorno, che ha fatto una minuziosa ricerca di fonti e biografie riuscendo anche a illuminare il contesto storico, i contatti di Di Vagno con Fiore costituiscono il “perno” del suo libro.

Quest’ultimo è in vendita nella Feltrinelli Point in via Vittorio Veneto ad Altamura. In occasione della serata sarà esposta la mostra iconografica e documentaria: “Tommaso Fiore e Altamura: l’intellettuale, il politico, l’amministratore”, realizzata dal Circolo delle Formiche.

I CONTENUTI DEL LIBRO

Giuseppe Di Vagno, parlamentare socialista assassinato nel 1921 dai fascisti, ha avuto una vita straordinaria e intensissima, seppure breve e poco conosciuta dal punto di vista della “grande storia”, malgrado sia conosciuto come “il Matteotti del sud”.



A raccontarla, in una biografia pubblicata dalla casa editrice Radici Future, è il giornalista e scrittore Fulvio Colucci. “Giuseppe Di Vagno martire socialista” (260 pp., 16 euro) è un testo che ripercorre la vita di Di Vagno (fu avvocato, giornalista, uomo politico) con un taglio differente da altre biografie. Il protagonista è infatti al centro di una narrazione nella quale acquistano peso, oltre gli elementi storici e politici tradizionali, legati alla prima lotta antifascista, anche quelli relativi agli influssi culturali, artistici, sociali che non poco incisero sulla formazione di Di Vagno e ne temprarono coscienza, carattere, spirito di iniziativa in difesa delle classi più deboli, degli sfruttati: contadini, operai, ceti proletari rurali e cittadini.

Ucciso a 32 anni poco dopo la sua elezione alla Camera dei deputati nelle liste del partito socialista, Giuseppe Di Vagno costituisce un punto di snodo nella storia della Puglia e d’Italia. L’obiettivo del libro è riscoprire e valorizzare la figura, a cento anni esatti dal suo assassinio a Mola di Bari.

Al tempo del movimento di emancipazione dei contadini e dei braccianti, e dello squadrismo fascista proteso a distruggere quel movimento, la figura di Giuseppe Di Vagno giganteggia per l’impavida attività, come già detto, di giornalista, avvocato dei poveri, oratore, pubblico amministratore e deputato. Pragmatico, concreto, capace di levarsi al di sopra degli scontri ideologici che travagliano il mondo socialista all’indomani della Grande Guerra, fa sua la sostanza di una cultura meridionalista e di una utopia di libertà e giustizia sociale grazie anche all’intenso dialogo, al confronto, con personaggi del calibro di Gaetano Salvemini e Tommaso Fiore ma anche Filippo Turati.

È il primo parlamentare assassinato dai fascisti, vittima di un delitto i cui colpevoli non hanno mai pagato, nemmeno nell’Italia repubblicana e antifascista: furono infatti amnistiati sia dai tribunali del regime sia da quelli della Repubblica nata sulle ceneri del fascismo e nata grazie alla lotta partigiana: proprio l’amnistia Togliatti (una beffa) favorì la scarcerazione degli assassini. Una parabola, la sua, che gli è valsa, come già detto, l’appellativo di “Matteotti del sud”.

Giuseppe Di Vagno fu, quindi, meteora che lasciò un segno indelebile nella storia italiana a partire da quella del movimento socialista. E importanti furono anche i suoi contributi al dibattito culturale dell’epoca: il carduccianesimo, gli scrittori francesi e russi, il socialismo umanitario di De Amicis, la formazione dei giovani: da Pinocchio a Giamburrasca, dai libri proibiti come “Il capitale” al cinema del primo ‘900 con l’ossessione di Melies per i viaggi lunari che, insieme a certa letteratura secentesca, ispira a Di Vagno un personaggio satirico per i suoi più graffianti scritti contro il fascismo.

Il libro di Fulvio Colucci, è un aggiornato contributo biografico e storico, uno scritto critico e puntuale, anche alla portata delle generazioni più giovani così come tutta la collana diretta dal giornalista Oscar Iarussi e dal professore Pasquale Martino. “Giuseppe Di Vagno. Martire socialista”, nel Centenario della morte – ricordato con una cerimonia di commemorazione lo scorso 25 settembre dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Conversano – è soprattutto un omaggio necessario al socialista coraggioso. Raccontare la sua storia è di straordinaria attualità perché, scrive Colucci in conclusione del suo lavoro è “la nostra storia”, la storia di un Paese intero, l’Italia, coincidente con quella di “Peppino” Di Vagno e con la sua immagine di ragazzo che “correva in campagna, cacciava le rane, ascoltava i canti dei contadini, innamorato di giustizia e libertà”.

Fulvio Colucci è giornalista della “Gazzetta del Mezzogiorno” e scrittore. Ha pubblicato diversi libri su temi sociali e del lavoro. Tra gli altri Invisibili. Vivere e morire all’Ilva di Taranto (Kurumuny, 2011), La zattera (Il Grillo, 2015), Ilva football club (Kurumuny, 2016). Nel 1995 ha vinto la prima edizione del premio Ilaria Alpi.