Di Pede: calma e gesso sul regolamento arredo urbano nei Sassi

Non sappiano se ci siano stati tempi e volontà per verificare sul campo, nei rioni Sassi, modalità e prescrizioni per la gestione dell’arredo urbano nel Caveoso e nel Barisano dove l’incidenza di attività produttive, accanto alla residenze e alle esigenze di mobilità devono trovare armonia e funzionalità, altrimenti si creano disagi. La nota del comitato di quartiere, presieduto da Pasquale Di Pede, evidenzia proprio l’esigenza di fermarsi un momento e di fare le cose per bene, prima di creare problemi viste le peculiarità di quella parte di città che raccoglie gran parte dei flussi turistici. Se ne riparlerà con la nuova giunta, vista la ‘’interdisciplinarietà’ dell’argomento…



LA RICHIESTA

Comitato di Quartiere Rioni Sassi

Rione Casalnuovo, Sasso Caveoso ,Sasso Barisano, Civita

Al Sig. Sindaco,

all’Assessore ai Sassi

all’Assessore alla Mobilità e Traffico

all’Assessore al Patrimonio

All’Assessore all’Ambiente

al Presidente della 3^Commissione Consiliare cultura cinema e Sassi

del Comune di MATERA

Agli organi di stampa

Oggetto: Osservazioni del Comitato di Quartiere Sassi al “Regolamento comunale per la disciplina dell’arredo urbano nei rioni Sassi”.

A seguito all’invito formulato dal Presidente della 3^Commissione Consiliare del 21/3/2023 il direttivo del Comitato Residenti nei Sassi ha esaminato la Bozza di “Regolamento” in oggetto, licenziata dalla competente Commissione Consiliare, ed ha ritenuto opportuno formulare alcune osservazioni/integrazioni, che si allegano.

Osservazioni che vanno intese come un contributo di esperienza ed “amore” fatto da chi, da qualche decennio, ha scelto di risiedere nei Sassi, di viverli pertanto tutti i giorni facendosi carico delle loro complessità e delle loro fragilità.

Complessità che proprio attraverso i “Regolamenti”, le regole di gestione di spazi ed architetture, vanno “governate” per evitare riflessi negativi sulla tutela dei loro valori storico-patrimoniali.

Da sempre tutti i regolamenti, i piani di gestione, quelli scritti e approvati affrontano una discrasia fondamentale: lo scarto tra quello che si scrive e quello che si riesce ad applicare o meglio a far rispettare. E questo va a detrimento proprio della “tutela”, del patrimonio, dell’ambiente, del paesaggio, per la quale è invece necessario adoperarsi con continuità e determinazione.

A tal fine ci preme sottolineare la necessità di meglio definire gli interventi di diserbamento di murature e percorsi che, eliminate parietaria e altre erbe infestanti, devono comunque preservare le nostre piante spontanee, anche ai fini della sicurezza delle murature.

E la necessità di ridisegnare e regolamentare tutto il sistema della mobilità, cresciuta a dismisura, che impatta con la stessa disciplina dell’arredo e del decoro, e con il necessario abbattimento delle emissioni inquinanti nell’area.

In attesa di conoscere gli sviluppi delle procedure d’approvazione del “Regolamento” in oggetto, questo Comitato si rende disponibile a qualsiasi confronto.

Matera 14/5/2023

Cordiali saluti

Per il direttivo Comitato Sassi

Il Presidente Pasquale Di Pede

