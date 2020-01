Bibitaro, incapace, ingenuo……gli sono state riversate addosso tutte le contumelie possibili a questo politico giovane, giovanissimo, che nel giro di pochi anni ha guidato un movimento di protesta ad un successo straordinario, sino al governo del Paese. Un movimento che proprio per questa improvvisa proiezione nelle stanze del potere ha dovuto subire -fisiologicamente- una trasformazione prevedibile ma difficile da sopportare senza conseguenze profonde.

Proprio come quelle che stanno portando ad una pericolosa caduta della parabola del M5S e che richiedono una profonda revisione del chi siamo, dove andiamo, per fare cosa.

Una fase convulsa di qualche decina di mesi da far tremare le vene ai polsi a qualsiasi politico navigato. Figuriamoci ad un giovincello come Luigi Di Maio che si è ritrovato capo del primo partito del Paese, ministro e per poco primo ministro.

Eppure bisogna dare atto che Di Maio, comunque la si pensi, ha svolto il suo compito con capacità inusuali e retto -finchè ha potuto- ai flutti di una fase politica complessa per tutti. Ha dimostrato grande responsabilità e altruismo nel rinunciare in diverse occasioni a fare il premier. Quanti altri lo avrebbero fatto? La prima volta in favore di uno sconosciuto Conte. La seconda quando è stato blandito dal Salvini per evitare il Conte2.

Si può non essere d’accordo con lui e con le posizioni del M5S, ma onestà intellettuale vuole che gli si riconoscano doti di onestà, rettitudine e tenacia nel portare a casa molti dei punti del programma del suo movimento.

Esattamente nel sunto che Crimi (il reggente) ricorda in questo momentaneo commiato di Di Maio “Se oggi i cittadini italiani hanno a disposizione strumenti come il Reddito di Cittadinanza e Quota 100, se imprenditori, giovani start up e lavoratori hanno un sostegno, se i grandi evasori finiscono in carcere, se abbiamo la migliore legge anticorruzione che il Paese abbia mai visto, se possiamo processare i colpevoli senza il rischio che si salvino con la prescrizione, se possiamo proteggere l’ambiente e premiare i comportamenti ecosostenibili, se i costi della politica sono drasticamente diminuiti e sono diventati più equi, se c’è tutto questo e molto, moltissimo altro, lo dobbiamo non soltanto a tutti i portavoce che hanno lavorato in Parlamento e agli attivisti e simpatizzanti del Movimento che hanno cercato di sopperire alla carenza di informazione, ma anche e soprattutto a Luigi, che ci ha messo la faccia, il cuore, l’anima, assumendosi sempre le enormi, immense, responsabilità che noi stessi gli avevamo affidato.”

Certo errori ne ha fatti (altrimenti non saremmo a questo punto). Ma se pensiamo al livello dei politici corsari in circolazione in Parlamento e fuori come non provare apprezzamento e rispetto per le sue parole di commiato: “Molti in questi mesi mi hanno accusato di esser stato troppo ingenuo: non mi sento tale ma preferisco passare per ingenuo che essere considerato un imbroglione.”

Pensate a queste parole e poi andate con la mente ad un Renzi, ad un Salvini, ad un Berlusconi……e fate il confronto.

Comunque, Di Maio non abbandona la scena e questa scelta è solo la premessa di una messa a punto di quel movimento che, nato all’insegna della protesta contro tutto e tutti, è chiamato ora a ripensarsi per una nuova fase adulta.

Se qualcuno pensa che questa sia la fine di Di Maio e del M5S si rassegni, è solo una pia illusione…..

Come lui stesso ha assicurato ai suoi amici e nemici: “Non mollerò mai, il Movimento è la mia famiglia. È finita una fase ma non il mio percorso”.…..anche senza cravatta!

E nemmeno sembra si abbia intenzione di fare un favore a chi vorrebbe che il Conte2 cadesse. Non a caso in merito, ancora Crimi – il reggente- ha precisato: “Questo passaggio di consegne non avrà alcun impatto sul Governo e sui percorsi già avviati. Continueremo a lavorare per il bene dei cittadini, con mani libere, buone idee e soluzioni concrete, come abbiamo sempre fatto. Andiamo avanti per la strada che abbiamo intrapreso già dal 2009, anno in cui il Movimento è stato fondato. Un Movimento che adesso si sta ridisegnando, si sta evolvendo, e che potrà contare sul prezioso lavoro di tantissime persone, chiamate a portare avanti progetti e iniziative, a migliorare le relazioni interne, a valorizzare la formazione e le competenze, ad avere un contatto sempre più diretto con le esigenze dei cittadini da nord a sud.”

Indipendentemente da come la si pensi sul M5S è augurabile che questo processo evolva positivamente verso la stabilizzazione di una forza politica che oramai fa parte del panorama politico italiano.