Di Lorenzo. Il Mattarellum ‘’misto’’ in Basilicata. Referendum oppure…

Una fase ‘’Costituente”?. Perché no…Lo Statuto della Regione Basilicata è lì, nei cassetti, con poche discussioni in commissione per passare ai regolamenti attuativi, come quello referendario. Ma finora nulla e del resto la situazione di disparità territoriale, che continua ad alimentare disaffezione, campanile (naturalmente) e un sempre minore potere contrattuale -con il Governo e In Parlamento- di una regione che continua a perdere residenti, funzioni e servizi. E del resto le cabine di regia romane, con tanti silenzi e assensi, ne sono una conferma. Serve cambiare la legge elettorale e il ‘’Mattarellum’’ misto,chiamiamolo così, potrebbe essere la soluzione per riequilibrare le cose in Basilicata ed evitare il disfacimento territoriale e amministrativo. Pasquale Di Lorenzo, esponente di destra, che vuole raccogliere consensi e condivisioni sulla proposta, mettendo sù un comitato trasversale, puntando a un referendum, oppure su una iniziativa consiliare, che sull’argomento potrebbe riservarsi di decidere anche per le prossime elezioni regionali. Di Lorenzo è consapevole che la strada è in salita, ma che bisogna darsi una mossa per cambiare le carte in tavola. Del resto se ne parla, ma non si va oltre e né tantomeno si fa nulla sui collegi elettorali con tutta quella polemica storia dei resti, che fanno fare puntualmente ‘’bingo!’’ a quanti vengono eletti nella provincia di Potenza. A causa di quel peso aberrante e smisurato della logica dei due terzi ‘’territoriali e amministrativi’’ rispetto a ‘’un terzo’’ della provincia di Matera. Ma non è finita qui. Serve peso specifico, per sintetizzare, nella rappresentanza elettorale a vantaggio dei territori per evitare veti e ‘’patti leonini’’ come accade per la Sanità. E allora l’idea è questa.



“Un sistema misto sul modello del Mattarellum -dichiara Pasquale Di Lorenzo-con cui si votò nel 94 alle politiche. Con un sistema misto, composto al 75% dal maggioritario ,25%proporzionale e 15 collegi uninominali ,di circa 35/38000 elettori, in cui viene suddivisa la Regione dove risulta eletto il candidato che ha ottenuto i maggiori voti .I restanti 5 seggi vengono attributi come avveniva con IL Mattarellum al Senato, prevedendo il meccanismo dello scorporo per tutelare la rappresentanza delle minoranze . Dopo l’assegnazione uninominale dei seggi, a tutte le liste elettorali, vengono tolti interamente i voti serviti a fare eleggere i propri candidati collegati . Dopo aver ottenuto i voti di tutte le liste, vengono distribuiti i seggi, assegnati ai candidati che non sono stati eletti con il sistema uninominale’’. Per gli addetti ai lavori meccanismo chiaro, agli elettori (sempre meno della Basilicata) andrà spiegato cosa cambia (in meglio) nella rappresentanza e nel peso specifico dei territorio, Ma c’è dell’altro. Pasquale Di Lorenzo aggiunge la elezione diretta del Presidente della giunta ed introduzione del voro disgiunto e della compatibilità della carica di consigliere regionale ed assessore regionale . Proposta articolata, che va discussa senza pregiudizi. Ed è la base di discussione per il costituendo comitato referendario.



‘’Un Referendum – aggiunge Di Lorenzo- per rappresentare la Basilicata tutta!Perché la prossima legislatura regionale deve affrontare il tema di una nuova legge elettorale per la elezione del Consiglio regionale ed adottare prima di tutto le norme che regolamentino effettivamente lo strumento del Referendum previsto dalla Statuto regionale ?Perchè c’è bisogno di una legge elettorale che rappresenti direttamente i differenti territori e le molteplici comunita’ che compongono la Regione attraverso il” passaggio referendario” per sancire la “costruzione-costituzione” di una reale unità regionale !’’ Unità regionale? Il referendum o una eventuale riforma in consiglio regionale sono la cartina al tornasole per vedere chi ci sta. Altrimenti l’effetto zattera o deriva della Basilicata subirà una accelerata. E magari qualcuno da Roma, logiche perverse della autonomia differenziata a parte, ci lavora da tempo e magari con sponde locali…

UNA IPOTESI DI RIDISEGNO DEI COLLEGI ELETTORALI