Di Lorenzo: Candidati sindaci e coalizioni credibili se ci sono nome e cognome!

Usato garantito, sicuro con migliaia di chilometri alle spalle, per utilizzare un termine commerciale da mercato dell’auto, magari con motorizzazioni e verniciature diverse, tra accelerati e incidenti di percorso…che hanno richiesto più di qualche riparazione. Ma i conducenti della politica locale, gran parte dei quali passa per associazioni, prestanome e liste della spesa del programma che verrà, proprio non si rassegnano. E vanno avanti in attesa di sviluppi che, al momento non si vedono. Del resto senza autonomia decisionale Matera dovrà attendere il disco verde dai tavoli romani con il filtro potentino e con l’arrugginito perno di azione…che punta al calderone del ”prima pensiamo a vincere e poi si pensa”. Sull’argomento interviene Pasquale Di Lorenzo, navigato figura di centro destra che non ha mai spento la ”fiamma” della passione politica, che invita in un post sulla sua pagina social a ”metterci la faccia” quanti un cognome e un nome ce l’hanno se vogliono davvero contribuire al governo della città. Ma è ancora Quaresima e si preferisce incontrarsi, parlare anche se, in alcuni casi, non si sa nemmeno se ci saranno volontà e numeri per presentare una lista. Pasquale, e non solo lui, attendono concretezza e coerenza. Chi ce l’ha si faccia avanti, parli adesso o mai più…Non siamo in chiesa, ma in piazza dove vige l’antico detto ”citt citt ‘mminz la chiozz”