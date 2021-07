Lo avevamo annunciato e così è stato https://giornalemio.it/politica/franco-di-lecce-da-indipendente-nel-gruppo-misto/ . Il consigliere comunale Francesco ” Franco” Paolo Di Lecce ha lasciato Volt per Matera per passare nel gruppo misto come indipendente ,confermando il sostegno alla maggioranza . Poche battute, nel consiglio comunale dalla sala giunta in modalità mista, e approfondimenti rinviati ad altra data, probabilmente in attesa di sviluppi e di una verifica nella maggioranza, dai ricorrenti sobbalzi…

Sviluppi e chiarimenti attesi anche il consigliere di opposizione Nicola Casino (Forza Italia) dopo aver commentato il ridimensionamento di Volt . Richiesta venuta dopo la brevissima dichiarazione di Franco Di Lecce in apertura dei lavori, presieduti dal presidente del consiglio comunale Antonio Materdomini.



” Venerdì 23 luglio -ha esordito Francesco Paolo Di Lecce-ho comunicato alla segreteria generale, alla presidenza del consiglio e ovviamente per conoscenza al capogruppo di Volt, l’uscita dal gruppo di Volt e l’ingresso nel gruppo misto come indipendente, all’interno e sostenendo questa maggioranza” .



Quanto a Casino ha ringraziato il ”collega” per aver edotto il consiglio della sua scelta. ” Legittima – ha commentato l’esponente forzista- dal punto di vista politico e del regolamento del consiglio comunale. Dal punto di vista della comprensione che la città dovrebbe avere nei confronti di un gruppo che ormai , regolarmente dietro a un simbolo si è totalmente sfaldato. Perchè,oggi, ricordiamo che il gruppo politico Volt i numeri dicono si regga soltanto su un consigliere comunale. Credo che forse questo momento di cambiamento proprio…Non vorrei parlare di scorrettezza, perchè tutto ciò che è lecito non può essere definito scorretto nei confronti della città. Certamente la città meriterebbe delle motivazioni. Noi potremmo anche limitarci a recepire queste comunicazioni in quanto tali. Poi le motivazioni dovreste trovarle voi all’interno della maggioranza.



Ma credo – ha concluso Casino- che la città, dopo che un intero movimento politico si sia totalmente disintegrato, meriti di capire quali sono le motivazioni. Non è un obbligo, torno a dire, ma probabilmente parlo a nome di quella parte di città che crede ancora nella serietà dei propri rappresentanti. Non un obbligo, ma un atto di correttezza”. La parola a Franco Di Lecce e alla maggioranza, se lo vorranno…