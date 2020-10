Ospitiamo a seguire un intervento inviatoci dall’ingegnere Antonio Di Giulio, come già abbiamo fatto in passato, in cui l’autore ragiona in merito alla qualità -e quindi competenza- delle attuali classi dirigenti in rapporto ai compiti e alle scelte dirimenti per il futuro (sociali, ambientali, economiche) che esse dovrebbero assumere.

E dalla sua convinzione “La politica attuale non ha i requisiti per affrontare questi temi e bisogna ammetterlo a se stessi e quindi alla società” fa discendere un auspicio (a dir la verità alquanto velleitaria) secondo cui “gli attuali partiti esplodano lasciando vivere in perfetta autonomia gli elementi migliori non necessariamente famosi, senza vincoli di appartenenza e sudditanza, liberi di formare nuove realtà politiche autentiche e inizialmente povere di voti, ma forti negli intenti su cui cucire nuove connessioni e sinergie tra chi condivide la sostenibilità come un vantaggio per il bene comune.”

Insomma, un auspicio di autodistruzione da parte di soggetti che si chiamano ancora partiti solo per convenzione e che in verità sono aggregati di tante piccole lobbies che difficilmente pensano in grande e per interesse generale. I partiti, quelli veri, ora non ce ne sono più, purtroppo. Ha ragione dunque Di Giulio quando scrive che servono nuovi soggetti. Ma non li chiami autobus….che su quelli, come ora, si sale e si scende a piacimento e per convenienza.

Ma ecco il ragionamento integrale di Di Giulio.

“la ragione morale, economica e politica”

Il nuovo paradigma che ormai sembra orientare le scelte per il futuro passa attraverso la sostenibilità delle azioni siano esse sociali, economiche e ambientali. La sostenibilità quindi trasversale ha tre impostanti temi che inevitabilmente determineranno in futuro le condizioni di vita tanto nei singoli territori che nei continenti più evoluti. Si dovranno fare scelte importanti a livello politico. Lo stato perché leva degli indirizzi di sviluppo deve imprimere orientamenti capaci di raccogliere come risultato la sostenibilità e la transizione a un’economia sicura, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici, più efficiente in termini di risorse e circolare.

Questi obiettivi devono essere tradotti in risultato per garantire la competitività dell’economia nazionale e ancor prima territoriale rispetto a un quadro generale globale non sempre orientato verso gli stessi obiettivi di sostenibilità.

L’Europa ha messo nero su bianco i suoi propositi con il REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.

Gli obiettivi ambientali sono: a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; b) l’adattamento ai cambiamenti climatici; c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; d) la transizione verso un’economia circolare; e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. All’interno di questi temi, ovviamente, ricadono gli obiettivi energetici e sociali. I temi sono paragonabili ad ampie reti con cui catturare il meglio delle intenzioni. Poi possono esserci pescatori di frodo contro cui difendersi senza però lasciarsi distrarre.

È importante attendersi la leva dello Stato che dovrà orientare la società innanzi tutto con un intervento finanziario importante non per la quantità di risorse che pur servono, ma soprattutto per la capacità di seminare attendibilità e controllo morale. Le azioni della Finanza per lo Sviluppo Sostenibile hanno il compito di richiamare a se soggetti, prodotti e strategie in un dominio spaziale e temporale che includa: Stati, Regioni e finanziarie regionali, Comuni, Città Metropolitane (istituzioni pubbliche); banche, imprese assicuratrici, asset manager, gestori di risparmio previdenziale e di medio-lungo termine, Fondazioni di origine bancaria ( investitori istituzionali); analisti finanziari, consulenti finanziari, società di rating, società di ricerca e analisi dei dati, enti di normazione, index provider (soggetti specializzati); Enti di terzo Settore e no profit; investitori e attori del retail ( soggetti privati).

Lo scenario è quanto mai profondo e vasto tanto da porci una domanda: la politica come organizza la sua dirigenza a livello nazionale e territoriale?

La politica attuale non ha i requisiti per affrontare questi temi e bisogna ammetterlo a se stessi e quindi alla società.

I partiti e/o i movimenti possono essere visti come degli autobus che viaggiano verso obiettivi scadenti su cui è possibile e facile salire ma è difficile sperare di modificare il percorso o scegliere le migliori fermate o i migliori passeggeri.

Occorre capire che i temi così importanti richiedono che anche la politica riveda i propri assetti formativi e dirigenziali cogliendo gli obiettivi che appartengono in quest’ambito a un nuovo dominio finora disatteso: la ragione morale, la ragione politica e la ragione economica. È un grande esercizio reso ancor più grande dalla scarsa presenza di prestigiosi politici e quei pochi appaiono dispersi tra le pieghe degli associassionismi spesso anonimi e fatui.

È l’ora di una nuova visione sostenuta dalla convinzione di poter costruire un nuovo autobus e avviarlo. Non serve usare uno che già cammina…sta per fermarsi!!! Occorre puntare a un nuovo dominio politico in cui far convergere non i voti clientelari che oggi ciascun politico si sente autorizzato a vendersi e a etichettarli come “i miei voti”, ma invitare a parteciparvi spogliandosi della ricchezza dei voti e disponendosi alla logica dell’economia, della politica e della morale o etica.

Non basta invocare “gruppo misto”, “partito di centro”, “spirito democratico”, “movimento” e altro ancora. Occorre che gli attuali partiti esplodano lasciando vivere in perfetta autonomia gli elementi migliori non necessariamente famosi, senza vincoli di appartenenza e sudditanza, liberi di formare nuove realtà politiche autentiche e inizialmente povere di voti, ma forti negli intenti su cui cucire nuove connessioni e sinergie tra chi condivide la sostenibilità come un vantaggio per il bene comune.

E gli altri politici? Devono impegnarsi per curare le ferite che sanguinano in tutte le istituzioni e amministrazioni preparando un terreno fertile per i nuovi gruppi politici … quelli del futuro che governeranno con le nuove regole e i nuovi obiettivi.

Tutti hanno fretta dal più umile incaricato nella gerarchia del partito fino al più occupato nelle posizioni di vertice. L’escluso dal partito è l’unico che riconosce di avere il tempo, il denaro e la cura per uno sconosciuto vittima di una gratuita violenza. È l’unico nella sua condizione di esule ad avere attenzione su quanto accade attorno a sé e a capire i bisogni e riflettere sulle sue azioni. Deve avere il tempo rallentato e ritrovato per alimentare la ragione politica, il poco denaro stimolo a ritrovare e riconoscersi in una comunità, il dono della cura per il prossimo incitamento ad applicare la morale più autentica e umana.

I partiti non hanno scelta devono transitare ricorrendo all’esplosione, alla scissione o alla fissione. Qualunque strada seguano e in qualunque modo avvenga, il risultato migliore per la società, per i cittadini per il bene comune, sarà quello che discende dalla scelta di volerlo fare nella rinuncia dei “propri voti” segno di ricchezza e spesso ostacolo all’innovazione e al raggiungimento della sostenibilità.”

f.to

Antonio Di Giulio