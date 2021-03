L’icona multicolore del ”grande timoniere ” Mao Tze Tung , riprodotta in serie, tra composizione e scomposizioni come la Marilyn Monroe di Andy Warhol e un tema attuale ma inquietante che parla di diritti, libertà, partecipazione, controlli, rete virtuale che, di fatto, traccia e straccia tutto quanto si sa di noi e finisce con il diventare di dominio pubblico. Altro che tutela della privacy, autorità dei dati sensibili e altre ipocrisie che lasciano il tempo che trovano, con un attacco continuo alla democrazia, diventato facile visto che le piazze reali hanno lasciato e consolidato spazi a quelle virtuali, con l’immagine del momento e gli inconsistenti ”mi piace” che restano nelle bacheche del protagonismo e delle videate, che si possono comprare a tempo o per sempre per illudere di vendersi o di acquistare consensi. George Orwell, con il suo quasi profetico ”1984” aveva visto giusto, finchè la piattaforma ”militare” internet non è diventata un fattore commerciale che ha portato al controllo di persone, personalità e di immunità di gregge. Piano. Niente trastulli modaioli da webinar, anche se costretti (in parte) a farlo ai tempi dell’epidemia da virus a corona, ma guardiamo con serietà a quanto accade e prendiamo con le pinze l’uso di piattaforme e di populistiche APP…licazioni per servizi a gò gò, compresa la italica, truffaldina e inaffidabile, Immuni da covid 19.. C’è da pagare un pegno quanto a gestione dei nostri dati, tracciamento di abitudini, stili di vita, preferenze che possono avere impieghi – oltre che per fini commerciali- anche strumentali. Il consiglio? Non portate la testa all’ammasso. Ma ragionate e utilizzate con parsimonia l’innovazione multidimensionale. Altri, statene certi, e non per pessimismo, utilizzano e stanno utilizzando al meglio il monitoraggio web da virus a corona: commercio on line, tendenze, preferenze, scelte politiche…Tutto questa premessa per annunciare La tavola rotonda, organizzata per mercoledì 24 marzo dal Centro Carlo Levi, che affronterà questa volta il tema “DEMOCRAZIA O DEMOCRAZIE – comunità politiche, comunità sociali nell’era digitale”. Meditate, riflettete e magari vi verrà in mente una delle massime di Mao, tratte dal libretto rosso o dalla campagna dei cinque fiori avviata nel 1956 nelle campagne.” Che cento fiori sboccino, che cento scuole di pensiero rivaleggino” fu lo slogan lanciato in quegli anni… Oggi siamo al pensiero unico, non ragionato, e con l’aggravante di una scuola con didattica a distanza che sta inaridendo saperi,libertà e storia dell’umanità.



Mercoledì 24 marzo 2021 alle ore 17.30, si terrà la terza delle tavole rotonde, di approfondimento delle implicazioni esistenziali ed etiche che l’irrompere delle regole di distanziamento sociale indotte dalla pandemia stanno provocando.

La tavola rotonda affronterà questa volta il tema “DEMOCRAZIA O DEMOCRAZIE – comunità politiche, comunità sociali nell’era digitale”.

La Democrazia è esercizio dei diritti di cittadinanza, attraverso la partecipazione di ciascuno alle scelte di governo della comunità: se cambiamo le condizioni sociali in cui viviamo, e mutiamo la rete di relazioni e il flusso d’informazioni di cui godiamo, cambiano anche le modalità con cui la “democrazia” si realizza nei suoi obiettivi sociali e politici.

Questi mutamenti si sono più volte manifestati nel corso della storia, ed oggi siamo in presenza di un ulteriore snodo di questo processo.

E’ il tema che affronteranno i relatori:



Prof. Giampaolo D’Andrea, già Professore di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Salerno e della Basilicata



Prof. Francesco Fistetti, già Professore Ordinario di Storia della Filosofia presso l’Università degli Studi di Bari

Coordinerà i lavori la dott.ssa Maristella Trombetta docente di Estetica e Storia della critica d’arte dell’Università di Bari e Presidente della SFI – sezione Lucana.

A causa dell’emergenza Covid la tavola rotonda si terrà su piattaforma telematica al seguente indirizzo: https://meet.google.com/uer-jbqt-naa

I Presidenti

Maristella Trombetta

Lorenzo Rota