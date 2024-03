Democrazia è informazione. Pulitzer e il suo premio ”lungimiranti”

Occhi e orecchie aperti tra movimenti sotterranei, subdoli, ipocriti, leggi bavaglio (anche in Italia) per impedire che affari e giochi di potere possano essere di dominio pubblico, come trasparenza e democrazia vorrebbero. Una stretta che si avverte a vari livelli, cominciata con la globalizzazione, la gestione unica dei fattori economico finanziario , gestiti da lobbyes, che hanno spiazzato la politica, governi, parlamenti. Sorrisi e buonismo non sono convincenti. Anzi. E così la lungimiranza di Joseph Pulitzer ,che nel 1902 aveva affermato : ”La democrazia e la libera informazione moriranno o progrediranno insieme” , resta un campanello d’allarme, anzi una sequenza di campane a martello da ascoltare sempre, prima che sia troppo tardi. A parlarcene Armando Lostaglio, spaziando dal film ” Tutti gli uomini del presidente” del 1976 alla situazione detentiva di Julian Assange, per il quale il consiglio comunale ha approvato ( a maggioranza) un ordine del giorno per l’attribuzione della cittadinanza onoraria



Usciva nel 1976 il capolavoro “Tutti gli uomini del presidente” (All the President’s Men) diretto da Alan J. Pakula e interpretato da due immensi attori: Dustin Hoffman e Robert Redford. Il film si fonda sull’omonimo saggio scritto dai giornalisti Bob Woodward e Carl Bernstein, e riguarda l’inchiesta del Washington Post che nel 1974 portò allo scandalo Watergate e alle dimissioni di Richard Nixon da presidente degli Stati Uniti. Giusto 50 anni fa, era marzo, quella maniera di fare giornalismo d’inchiesta anche grazie a talpe (chiamate allora gole profonde) riuscì a smascherare trame oscure di una potentissima amministrazione, quella del guerrafondaio Richard Nixon.

E del suo sodale Kissinger, da poco deceduto.

È lo stesso lavoro di inchiesta che Julian Assange ha portato alla luce in questi anni, al quale tanti giornalisti hanno cercato di attingere, stimandone la portata. E invece oggi è in carcere, nel Regno Unito, col rischio dell’ergastolo negli Usa, per aver smascherato, mediante il suo WikiLeaks, le diverse trame oscure di tanti diplomatici americani durante le amministrazioni di Bush e di Blair: come le inesistenti prove che giustificassero le guerre in Irak e in Afganistan. Assange ha operato in nome della libera informazione, che nei regimi totalitari è vietata. Vietare è l’imperativo anche nelle libere democrazie d’Occidente, evidentemente. E’ come il dissenso del da poco seppellito Navalny in Russia, è encomiabile chi ha portato fiori al suo funerale. È encomiabile chi in Iran va al voto sfidando il regime. Ed è encomiabile il giornalismo di 50 anni fa di Woodward e di Bernstein, e quello di Report Rai3 in questi anni. Viva sempre Anna Politkovskaia che ha pagato con la vita per i suoi reportage sulla Cecenia. E Joseph Pulitzer, cui è dedicato l’apposito premio, quando affermava, nel lontano 1902:

La democrazia e la libera informazione moriranno o progrediranno insieme.

Era il 1902. Guardava cosi lontano.

Armando Lostaglio