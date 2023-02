 “Della competizione tra i partiti del centrosinistra, come dimostra il doloroso dato dell’astensionismo nel voto regionale, non importa a nessuno se poi non si è in grado di vincere contro la destra”*

I dati sull’affluenza alle urne delle Regionali 2023 nel Lazio e in Lombardia, rappresentano a me pare la principale sorpresa di queste elezioni: nel Lazio il Centro-destra governerà con il voto favorevole del 20,04% dell’elettorato, vale a dire, col consenso di due elettori ogni dieci. In Lombardia, il voto utile per la vittoria del Cd è pari al 22,78%; poco meno di 2 votanti e ¼.

Di elezione in elezione, l’elettorato italiano, confuso, ha perso i suoi antichi riferimenti, senza trovarne dei nuovi, e tanto il Pd che i suoi competitor a sinistra e al centro paiono incapaci di “risintonizzarsi” con una società che guarda altrove. Ormai delusa da una «democrazia dei garantiti» che non parla più dei suoi problemi.

La diserzione dalle urne rivela la distanza praticamente incolmabile fra istituzioni e cittadini. Il regionalismo italiano è fallito. Crolla sotto il peso di troppi scandali, di amministrazioni lontane e opache, di una classe politica mediocre ma fedele ai partiti in virtù di leggi elettorali studiate per perpetuare il potere in mano a pochi soggetti. Ma c’è forse di più. Il decentramento attuato verso le regioni non ha trovato corrispondenza nei bisogni effettivi della società italiana.

Le scelte fatte negli ultimi decenni hanno reso opaca la distinzione tra profitto e rendita, smantellato la protezione pubblica, favorito i profitti delle grandi imprese rispetto alla concorrenza, trasformato il lavoro in un dono, abbinato la povertà alla colpa e relegato la diversità territoriale a un residuo passatista da dimenticare. Per questo bisogna anzitutto ritrovare il senso delle parole: lavoro è diverso da “dono”, il “merito” non si esaurisce nell’impegno individuale, “l’eccellenza” non esiste senza fallimento, l’innovazione non è riservata ai pochi, le diseguaglianze non sono solo o tanto il prezzo del progresso e la tecnologia non offre mai soluzioni “automatiche” alle quali affidarsi a occhi chiusi. È, questo, il messaggio del Forum Diseguaglianze e Diversità.

Ma a questo scopo, però, non bastano le strategie discorsive, siano esse radicate nella memoria come nel caso di Cuperlo, nell’innovazione “verde” e “civile” come in quello di Schlein o nell’adozione del vocabolario efficientista di Bonaccini.

La sinistra, La mia parte politica è letteralmente scomparsa dai radar elettorali. Ma non da oggi. Il dato odierno non aggiunge nulla di nuovo a quanto già sappiamo da anni

Come colmare il vuoto abissale che ormai separa la politica dai cittadini, che in massa disertano le urne?

La crisi del “rapporto di rappresentanza” non trova però spazio in nessuno dei tre candidati alla Segreteria del PD: Bonaccini lo affronta con il “metodo Renzi”: decisionismo, velocità, disintermediazione. Un potere fondato sul carisma personale, la rapidità e il leaderismo. Concentrare più scelte, obiettivi, messaggi, in un lasso di tempo sempre più ristretto. Orientamento al risultato come mantra e “il fare” come metrica. Le parole d’ordine del new public management trasformate in un manifesto politico.

Gianni Cuperlo, ha costruito la sua proposta sul recupero della memoria, che appare però del tutto liturgica e con qualche vago richiamo alla dottrina.

Elly Schlein sembrerebbe, da questo punto di vista, un punto mediano tra i due: con lo sguardo in avanti e rivolto al “futuro”, come Bonaccini, ma più attenta di questo a non apparire come una rottamatrice del passato. Semplicemente, sostiene che la sua età e storia le impedisce di posizionarsi rispetto a “ciò che fummo”, senza appunto rinnegarlo o abbracciarlo in toto.

Tre posizioni che non mettono i piedi nel piatto e non affrontano il problema della ‘politica lontana’. Perché nessuna di queste tre posture guardano in faccia il problema alla base della crisi del rapporto di rappresentanza, che ha tre dimensioni principali:

La prima si dipana dall’idea che le diseguaglianze – economiche, sociali e di riconoscimento – siano cresciute in virtù di scelte politiche intenzionali che hanno (ri)disegnato mercati, rapporti di produzione e relazioni di potere tra individui, classi e territori. Non c’è niente di “naturale” o inevitabile in esse. Come sono state create dall’uomo, possono essere combattute in nome dell’uomo.

Appunto, a prescindere dalle differenze non è sufficiente creare “nuovi discorsi pubblici” che magicamente svelino alle persone che sì, finalmente, le catene sono visibili e quindi possono essere spezzate. Creare nuove storie e “narrazioni” è certamente importante, anzi è fondamentale. Ma queste, per essere efficaci, devono radicarsi in spazi esperienziali, nella fisicità di una sfera pubblica aperta alla capacità di futuro, nella formazione di luoghi intermedi per l’elaborazione politica, nel riconoscimento del policentrismo territoriale delle persone-nei-luoghi e delle loro appartenenze al “terrestre.

Questa “domanda di futuro” deve però accompagnarsi a una “offerta di futuro”: di ruoli, candidati, politiche pubbliche, progetti che funzionino da attrattori per interessi, saperi e poteri. Ma come farlo?

Qui il secondo tema non affrontato da nessuno dei tre candidati. A chi stanno parlando? Quali sono i “soggetti sociali” del loro messaggio?

Occorre, per rispondere, non cercare il nuovo soggetto collettivo – sia esso il proletariato globale o i “lavoratori della conoscenza” o qualche altro gruppo/classe – in grado di incarnare in modo finalistico la realizzazione del divenire progressivo della Storia. La Storia non ha altra direzione che quella che siamo collettivamente in grado di darle. Per questo, ciò che conta è rimettere al centro i meccanismi di produzione del futuro come fatto politico. Mentre il tempo è una dimensione fisica, il futuro dipende da condizioni e meccanismi socio-culturali.

Ricordate la celebre l’icastica affermazione per cui è più semplice pensare alla fine del mondo che alla fine del capitalismo? O il titolo di un fortunato saggio di Giorgio Ruffolo “Il capitalismo ha i secoli contati”: il capitalismo produce fatti – spesso fatti bruti privi di giustificazione pubblica – racchiusi in un eterno presente. Oggi però, sull’onda della “policrisi”, la macchina del futuro si è rimessa in moto. Irruzione della crisi climatica nella vita quotidiana, migrazioni di massa, shock tecnologici, erosione della legittimità delle istituzioni democratiche, pandemie, guerre, lacerazioni dei legami di solidarietà tra classi, territori e generazioni. La “policrisi” genera domanda di protezione e controllo.

Oggi è questa la posta in gioco: il futuro non genera speranza, ma timore. Non si basa su impegni condivisi e capacità comune di aspirare, ma – come l’Angelo della Storia – ha lo sguardo rivolto all’indietro verso ciò che si è perduto. Nessuna “narrazione” separata dall’esperienza quotidiana potrà rispondere alla crisi del rapporto di rappresentanza e alle sue cause profonde, da qualunque distanza ci si ponga.

Noi sappiamo che una parte non marginale dell’elettorato progressista, ancora disposto ad andare a votare per far muro alle destre, sceglie il Partito democratico. Anche per l’assenza di un soggetto politico maturo alla sua sinistra. Ma non solo. La radicalità politica che molti di noi propongono fatica a diventare senso comune per l’insufficienza della nostra comunicazione e soprattutto per la pesante eredità del Novecento con la quale ci ostiniamo a non voler fare fino in fondo i conti. In queste circostanze, concludendo, non vedo antinomia fra lavorare per la costruzione di un nuovo soggetto politico della sinistra e auspicare un’evoluzione del Partito democratico che lo avvicini quanto più possibile alle ragioni sociali dei suoi due, non scordiamolo mai, soci contraenti originari, il Partito comunista e la sinistra della Democrazia cristiana.

Il candidato Bonaccini, in Basilicata ha fatto – in termini di preferenze – terra bruciata ai suoi contendenti alla segreteria del PD: non è una bella notizia! Sta a significare, semplicemente, che i peones locali sono quasi tutti saliti sul carro del futuro vincitore! E un azzardo immaginare che “tutto il mondo è paese”? Ci sarà ancora il voto ai Gazebo, speriamo in meglio!

* da una dichiarazione di Nicola Fratoianni