Delitto Matteotti. Pinto consiglia di leggere il libro dei misteri fino a Moro…

Ricordi, celebrazioni, condanne di circostanza e tentativi di travisare la storia con tanta ipocrisia , appelli all’unità della Costituzione per il centenario dall’assassinio del parlamentare socialista Giacomo Matteotti, che cadrà il 10 giugno prossimo appena dopo il voto delle europee. E un libro da leggere , consigliato dall’avvocato Leonardo Pinto, su tanti capitoli neri della storia italica :”Il Golpe Inglese – Da Matteotti a Moro: le prove della guerra segreta per il controllo del petrolio e dell’Italia” di Cereghino e Fasanella, Chiarelettere editore. E non è detto che alle ‘’M’’ di Matteotti e Moro se ne debbano aggiungere delle altre…



LE CONSIDERAZIONI DI LEONARDO PINTO

A proposito della condanna del delitto Matteotti da parte di Giorgia Meloni

Quando i politici negano, peggio, manipolano la storia, sono pessimi politici. E prima o poi vengono detestati.

Il fatto storico dell’assassinio di Giacomo Matteotti è questo: il 10 giugno 1924 Amerigo Dùmini (militare squadrista e criminale), insieme a Albino Volpi, Giuseppe Viola, Augusto Malacria e Amleto Poveromo, sequestrò Giacomo Matteotti, il segretario del Partito Socialista Unitario che aveva espresso alla Camera una dura requisitoria denunciando il clima di illegalità, le violenze ed i soprusi operati dal PNF durante le Elezioni politiche in Italia del 1924. Nella fase più concitata del sequestro, Giuseppe Viola prese un pugnale e colpì Matteotti sotto l’ascella ed al torace, provocandone la morte.

Fatti simili non consentono giustificazioni di alcun genere e vanno drasticamente condannati.

*****************

A proposito dei tanti misteri della nostra storia, mi permetto segnalare un libro il cui contenuto, apparentemente artificioso, induce a riflessioni ed approfondimenti utili ed opportuni.

“Il Golpe Inglese – Da Matteotti a Moro: le prove della guerra segreta per il controllo del petrolio e dell’Italia” di Cereghino e Fasanella, chiarelettere editore.