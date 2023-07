Dedicata a te…una elemosina con selettività ideologica!

Anche nelle cose che potrebbero avere una qualche utilità, questo governo riesce ad essere discriminatorio. E’ nel suo DNA. Anche tra i poveri non hanno gli stessi diritti. E’ quanto emerge da questo facsimile di carta annonaria che è “Dedicata a te“, una card acquisti che assegna un euro al giorno di aiuto a chi ha un ISEE sotto i 15 mila euro, ma non a tutti coloro che stanno sotto questa soglia di reddito. Infatti, non spetterà ai single (anche i single con un figlio) e alle coppie senza figli. Essa è infatti destinata ai “nuclei famigliari composti da almeno 3 persone”, con priorità a quelli un componente sotto i 14 anni e dando ulteriore precedenza ai nuclei con i componenti più piccoli. Tocca poi alle famiglie sempre con almeno tre componenti di cui almeno uno minorenne e poi alle famiglie con tre componenti senza limiti di età. Dunque ancora una misura ideologica tarata da una volontà di sostegno ad una malintesa idea di genitorialità…. che pretende per altro si possano sfamare i figli con questa presa in giro di un euro al giorno. E i genitori single con un figlio (ad esempio vedovi o vedove con un figlio)? Fuori!



Ma lo squallore lo si raggiunge con la pretesa di dire anche cosa ci dovresti comprare con questa miseria. Infatti c’è un elenco preciso. Con un euro al giorno, per sfamare tre persone si potrà comprare: pescato fresco ma non pesce surgelato; caffè, tè e camomilla ma non tisane; miele naturale ma non marmellate; zucchero ma non sale. Immaginiamo quanto “pescato fresco” si possa comprare con questo budget annuale: ma ci va mai a fare la spesa chi ha redatto questo elenco? Per non parlare del casino e l’imbarazzo selettivo che sopraggiungeranno alla cassa del supermercato se si è avuto l’ardire di comprare qualche prodotto non in elenco. Ma tant’è. E poi, sacrosanto vietare l’acquisto di alcolici, ma perchè anche i farmaci?

E mica son solo questi i paletti per poter usufruire di questa misera mancetta di 382,5 euro. Oltre a dividerla in tre (il nucleo familiare minimo previsto) bisogna anche essere in una condizione di indigenza estrema e quindi non godere di altri aiuti e sostegni di sopravvivenza tipo: reddito di cittadinanza (quel che ne rimane), reddito di inclusione, disoccupazione (Naspi), cassa integrazione, indennità di mobilità. Insomma, la povertà come colpa da espiare…al massimo una pelosa elemosina. Giusta una neo carta annonaria supplementare…come faceva la buonanima.

Comunque, giusto per completezza di informazione in favore di chi ne sarà assegnatario, ricordiamo che trattasi di una vera e propria PostePay non ricaricabile che, una volta ricevuta, potrà essere subito utilizzata per acquistare i beni di prima necessità previsti. Da tenere ben presente, inoltre, che la somma di 382,50 euro potrà essere si spesa sino al 31 dicembre 2023, ma occorre effettuare almeno un pagamento entro il 15 settembre, altrimenti il contributo decadrà e la carta disattivata. Le carte saranno disponibili dal 18 luglio. Che fare per ottenerla? Nulla! Non bisognerà presentare alcuna domanda. L’elenco dei beneficiari è comunicato dall’Inps ai Comuni che ne daranno comunicazione agli interessati che poi dovranno recarsi all’Ufficio postale indicato per ritirare la carta.