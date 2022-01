Caro sindaco ti scrivo……per sottolineare che anche da “semplice cittadino” ho continuato a vigilare sul progetto da me candidato nel luglio 2020 per la realizzazione della Metrotranvia dei Sassi e grazie ai “rapporti costruiti nel corso della mia vita, ho visto premiati i “pellegrinaggi” romani ” con l’annunciato primo finanziamento di € 22.879.959,24 per la stessa.

E’ il contenuto di una lettera inviata a Bennardi dall’ex sindaco Raffaello De Ruggieri a cui oltre a raccomandare di mantenere stretto “il rapporto con l’attuale dirigenza ministeriale e si predisponga una sessione di lavoro con il progettista, prof. Stefano Ciurnelli” offre la propria “disponibilità da semplice cittadino a fornire notizie ed elementi utili per portare a soluzione un progetto di tale rilevanza“.

Non sappiamo se gli attuali inquilini del Palazzo di Città raccoglieranno questa ingombrante disponibilità posta in modalità tale da apparire piuttosto tesa a ribadire ai materani…..quanto abbiano sbagliato a non rivotarlo.

Ma ecco il testo della missiva:

“Caro Sindaco,

sulla pagina web istituzionale del programma PAC 2014-2020 del Dipartimento per la Programmazione Strategica del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – Direzione Generale (https://ponir.mit.gov.it/images/template/articles/pac/esiti/prot_23166_28-12-2021_graduatorie_aggiornate_asse-c.pdf), è stato pubblicato lo scorrimento della graduatoria dei progetti ricadenti nell’Asse C “Accessibilità Turistica” e ammessi a finanziamento.

Da tale ufficiale atto ministeriale vengono assentiti in favore del Comune di Matera due finanziamenti per la realizzazione della “Metrotranvia dei Sassi”:

il primo di € 5.029.959,24 (n. 18 nell’elenco linea di azione 2) per la dotazione materiale e immateriale trasportistica;

il secondo di € 17.850.000 (n. 22 nell’elenco linea di azione 3) per il miglioramento e la sostenibilità della mobilità interna.

Il tutto per complessivi € 22.879.959,24.

Come ricorderai, il Comune di Matera in data 13 luglio 2020, ha candidato il progetto della Metrotranvia dei Sassi, prendendo atto dei contenuti del Programma di Azione e Coesione (PAC 2016) redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per potenziare l’accessibilità turistica di alcuni “siti” strategici, tra i quali veniva espressamente segnalata la città di Matera.

Per la essenzialità della iniziativa diretta a programmare nel tempo il trasporto su ferro dell’intera mobilità urbana di Matera ho vigilato sia da Sindaco che da cittadino l’iter progettuale della pratica.

In questa azione, capitalizzando la raggiunta reputazione di Matera e i rapporti costruiti nel corso della mia vita, ho visto premiati i “pellegrinaggi” romani effettuati prima per impedire la pronuncia di inammissibilità del progetto per la mancata evasione di alcuni chiarimenti richiesti, e poi per ottenere le risorse dovute durante la recuperata azione di scorrimento delle graduatorie.

Il risultato è straordinario poiché la somma di € 14.070.040,76, mancante per completare l’opera, sarà recuperata quanto a € 5.000.000 da una attivata verifica dei progetti assentiti nel PAC 2016 e quanto al residuo di € 9.070.040,76 da individuate fonti di finanziamento statale.

Il progetto è di tale rilevanza da non poter rappresentare un ordinario stanziamento statale, perché è il presupposto ecologico del futuro piano di mobilità urbana oggi elettrico, domani ad idrogeno, in sostituzione dell’inquinante trasporto su gomma.

È bene quindi che si rafforzi il rapporto con l’attuale dirigenza ministeriale e si predisponga una sessione di lavoro con il progettista, prof. Stefano Ciurnelli, per definire i tempi e i modi operativi della Metrotranvia dei Sassi, prevedente il collegamento su rotaia dallo snodo intermodale di Serra Rifusa al terminale di San Francesco (Matera 2000), passando per l’ospedale.

È inutile ribadirti la mia disponibilità da semplice cittadino a fornire notizie ed elementi utili per portare a soluzione un progetto di tale rilevanza che rappresenterà, a lavori conclusi, un modello di riferimento non solo per il Mezzogiorno, ma per l’intera Nazione, se è vero come è vero che proprio in questi giorni il Comune di Milano ha programmato un identico piano di graduale e drastico contenimento del trasporto urbano su gomma.

Il dato che ci accomuna è quello di rafforzare la reputazione e la qualità della nostra Matera.”

Raffaello de Ruggieri